 

Привёл домой баб? – Личное мнение

10.09.2020, 21:10, Разное

Я никогда не верила в бескорыстную любовь Сергея Глушко к Наташе Королёвой.


Фото: Соцсети

Возможно, он к ней и привязан, но не без расчёта, как мне кажется. Она — какая-никакая, но всё же певица ртом, которую знают. Он в свой полтос — стриптизёр и муж Наташи Королёвой.

Пока Наташка разъезжала по морям, а Тарзан сидел дома один, их квартиру обчистили: вынесли бриллиантов на 4-5 миллионов рублей и 3 тысячи евро.  

По сообщению Пятого канала, во время отсутствия Королёвой в их с Сергеем квартире побывали 2 знакомые её мужа.

Выходит, Тарзан сидел дома не совсем один? Баб, что ли, привёл, получается, пока жена отдыхала?

Вы верите в такой поворот событий?

Я верю.   Верю не просто в то, что Тарзан пригласил домой женщин, но и в то, что сделал он с тем, чтобы потрахаться.

Я хорошо разбираюсь в людях. Если мужик зарабатывает тем, что ходит по сцене без трусов, то верности и порядочности в отношениях от него я бы не ждала.  

Больше скажу: вот как мужику не смотреть на других баб, когда жена — пожилая, полная женщина, безуспешно цепляющаяся за давно и безвозвратно ушедшую молодость? При помощи пластики, фотошопа и детского голосочка.

Немолодая, вусмерть уфотошопленная и визгливая кривляка — это же полный антисекс. Разве на такую встанет?

 Пацаны, что скажете? Вот вы бы смотрели на других баб, если бы были женаты на Королёвой?  

Девки, жалко Наташку, или вам она — толстенькая, глупенькая и немного жалкая — близка по духу?  

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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