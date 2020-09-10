Дом научной коллаборации открылся для школьников Поморья

10.09.2020, 21:08, Новости дня

В Архангельске открылся Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова. Так называется новый центр дополнительного образования юных северян. Реализовали проект правительство Поморья и Северный (Арктический) федеральный университет.

Дом научной коллаборации (ДНК) создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он будет работать на базе САФУ.

Миссия ДНК – предоставить школьникам региона доступ к современным образовательным программам, отвечающим приоритетным направлениям научно-технологического развития России, говорится в сообщении пресс-центра правительства Архангельской области.

ДНК предлагает 16 программ технической и естественно-научной направленности. Среди них можно выделить нейротехнологии в робототехнике, основы веб-программирования, в том числе и на языке Python, генную инженерию.

«Наши программы рассчитаны на студентов регионального профтеха, а также школьников пятых – одиннадцатых классов. Но мы будем работать и с теми, кто младше. Для таких ребят, например, открыта шахматная гостиная», – рассказала директор ДНК Марина Попова.

Занятия будут проходить как в рамках кружковой работы, так и общеобразовательной программы. Это значит, что часть предметов школьники будут изучать не в своих учебных заведениях, а в Доме научной коллаборации.

«Ребята, которые получат сертификат ДНК, одновременно получат дополнительные баллы для поступления в САФУ. Работать с ними будут как состоявшиеся профессора, так и представители магистратуры, аспиранты и бакалавры», – отметила ректор САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова.

Квадрокоптеры, современные технические конструкторы и компьютерные программы ждут ребят, чтобы помочь сделать первый шаг в мир технического творчества. Кроме того, свои программы повышения квалификации будут предложены и педагогам Архангельской области.

«Новый центр уникален тем, что он работает в стенах федерального вуза. Это позволяет по-новому вести профориентационную работу с ребятами. На создание Дома научной коллаборации было направлено более 23 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Уверен, что этот центр позволит повысить качество образования наших детей», – рассказал во время церемонии открытия нового центра заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников.