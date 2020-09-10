 

Le Figaro – «ислам выше республики» — молодые мусульмане во Франции настроены радикальнее старшего поколения

10.09.2020, 21:05, Новости дня

Молодые мусульмане во Франции демонстрируют гораздо более радикальные религиозные взгляды, чем представители старшего поколения, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты недавнего опроса общественного мнения. Так, 75% молодых респондентов признались, что ставят религию выше республики, а почти половина считает ценности французского общества несовместимыми с мусульманской верой.


Reuters

Молодые французские мусульмане настроены более радикально, чем старшее поколение, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты опроса, проведённого Французским институтом общественнного мнения по заказу Charlie Hebdo и Фонда Жана Жореса.

На вопрос «Ставите ли вы свои религиозные убеждения выше ценностей Республики?» 74% французских мусульман в возрасте до 25 лет ответили утвердительно, тогда как среди респондентов в возрасте 35 лет и старше таких оказалось всего 25%.

Опрос также показал, что 61% французских мусульман считают ислам «единственной истинной религией», что на 6% больше результата аналогичного опроса 2016 года, при этом среди мусульман в возрасте до 25 лет это мнение разделяют 65% опрошенных, среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 73%, а среди респондентов старше 35 лет — 53%.

При этом 45% мусульман до 25 лет считают ислам «несовместимым с ценностями французского общества». Это мнение разделяют 24% респондентов старше 35 лет.

Как отмечает издание, в то же время другой недавний опрос Французского института общественного мнения показывает, что посещение мечетей по пятницам молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет за последние десять лет выросло почти в два раза: с 23% в 2011-м до 40% в 2019 году.



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