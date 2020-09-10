Le Parisien – «жить стало невозможно» — малолетние марокканцы терроризируют жителей парижского квартала

10.09.2020, 21:05, Новости дня

Жители и торговцы квартала Гут-д’Ор в Париже организовали протестную кампанию под лозунгом «Остановите незащищённость», чтобы привлечь внимание к проблеме насилия со стороны малолетних беспризорников марокканского происхождения, пишет Le Parisien. Как передаёт издание, десятки подростков-иностранцев, пользуясь положением несовершеннолетних, ежедневно грабят местных жителей и устраивают кровавые драки в районе, ставшем из-за этого непригодным для жизни.



Reuters

На витринах магазинов бедного района квартала Гут-д’Ор в Париже уже несколько дней красуются белые надписи на красном фоне: «Стоп незащищённость», пишет Le Parisien. Как отмечает издание, это послание в форме крика о помощи поддерживают кафе, рестораны и продуктовые магазины района, который вот уже более четырёх лет охвачен насилием, в основном со стороны десятков беспризорных подростков-иностранцев, по большей части марокканского происхождения.

По словам газеты, подростки-наркоманы, отказывающиеся от любого рода опеки, заняты грабежом, сведением счётов и кровавыми драками. Последняя из них 21 августа закончилась на террасе итальянского ресторана на набережной Сены, где один из молодых людей, преследуемый двадцатью другими, был буквально линчёван и госпитализирован в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой.

«Полиция постоянно вмешивается, — признаётся официант ресторана на улице Стивенсона, который одним из первых повесил табличку «Стоп незащищённость». — Но парнишки знают: они несовершеннолетние и спокойно выйдут из-под стражи, чтобы начать всё сначала!» Как рассказывает работник заведения, за несколько недель их грабили уже дважды: подростки попросту силой поднимают железные решётки и растаскивают содержимое кассы. По его словам, местные жители также постоянно становятся жертвами ограблений. «Люди уезжают из района. Жить здесь стало невозможно», — сетует официант.

Владелец закусочной напротив не спорит с этим рассказом. «Лето выдалось особенно тяжёлым для Гут д’Ор. Драки участились, нам даже пришлось два раза вызывать полицию. Люди боятся, к сожалению, они более красноречивы в социальных сетях, чем в публичных дебатах. Нужны реальные действия, чтобы всё сдвинуть с места», — считает он.

Как замечает газета, каждый надеется, что проблема с иностранными беспризорными подростками решится с открытием в Марокко центра, где они будут взяты под опеку. Как рассказал в интервью региональным СМИ депутат президентской партии Флориана Башелье, эта тема обсуждалась недавно между президентом Республики Эммануэлем Макроном и королём Мохаммедом VI.

Между тем, в районе было опробовано многое, однако всё оказалось безуспешным: посредничество, предложения приюта, призыв марокканских полицейских. «Я боюсь, что решения так и не будет», — вздыхает бакалейщик с улицы Жессен, который тоже разместил знак «стоп» на витрине своего минимаркета. Как пишет Le Parisien, «знак гнева» вывесили кроме него два мясника, торговец фруктами и овощами и трактиры, однако есть ещё и те, кто не решается вывешивать знак из страха возмездия.

«Ситуация серьёзная», — признаёт помощник по безопасности мэра Парижа Анны Идальго Николя Нордман, посетивший квартал на прошлой неделе, чтобы встретиться с коллективом владельцев бизнеса и жителей.

По его словам, хотя борьба с наркотрафиком, насилием и устранением сетей по продаже наркотиков — дело полиции, мэрия также может посодействовать решению проблемы, усилив присутствие госслужащих и усовершенствовав систему городского освещения, «поскольку тёмная улица создаёт благоприятные условия для правонарушений». При этом представитель мэрии подчеркнул, что речь идёт о «продолжительной работе», которую необходимо вести со страной происхождения молодых людей, полицией и прокуратурой.