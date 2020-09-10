Мнение: Как Богдан привёл к власти дилетантов

10.09.2020, 20:55, Разное

Как Богдан привёл к власти дилетантов

Многочасовое интервью Богдана – это, несомненно, последний мощный гвоздь в рейтинг Зеленского и «Слуг Народа». Интервью длительное, но его действительно стоит посмотреть, чтобы понять, какая атмосфера на этой «кухне» изнутри. Было ли целью Богдана утопить Зеленского? И да, и нет. Имиджевый урон, нанесенный по действующему президенту и его команде прямо перед выборами – мощный и невосполнимый. Но, просматривая и анализируя сказанное бывшим главой ОПУ, ловлю себя на мысли, что и конечной целью это быть не могло, ведь Богдан прав в том, что «Слуги» уже проигрывают практически везде, и его интервью Гордону не меняет кардинально политического расклада, хотя это действительно мощный мессендж. И он не будет услышан.

Признания Богдана, сказанные в его привычной манере, непринужденно и с легкостью, вгоняют на самом деле в шок. Во-первых, главный посыл Богдана заключается в том, что Украине конец. Он не сказал это напрямую. Но ситуацию он расписал абсолютно критическую и дал понять, что она нерешаемая – можно только смягчить всё то, что происходит сейчас. Цифры, которые он показал в эфире – яркое тому подтверждение. Дефицит бюджета в 2019-м году – 78 млрд. В 2020-м – 94,3 млрд. Текущее состояние – дефицит в 298,4 млрд гривен. Вы уже представили себе диаграмму с таким стремительным падением? Вы понимаете, что скоро произойдет? Понимаете, что это уже невозможно остановить, невозможно уже никак повлиять на эту ситуацию? Богдан понимает и просит Зеленского в завершение этого провального политического представления сделать хоть что-то, благодаря чему он сможет уйти хотя бы с одной, но маленькой победой – это может быть, например, федерализация страны или создание парламентско-президентской вертикали, которая будет работать.

Бывший глава Офиса президента всё интервью хвалил Зеленского как человека, но уничтожал как президента. И всегда бил в точку, потому что работал с ним, знает, видел. Его фраза: «Зачем они начали лепить (медийно) из него сильного президента, это же не так, зачем вы врете. Он должен быть просто своим парнем». И да, с ним стоит согласиться – ну какой Зеленский сильный президент, это бред. Вообще, всё его интервью можно разжевывать неделю, разбивать на цитаты – взять хотя бы рассказы о том, как Зеленский проводит кадровую политику в государстве. Как президент выбирает министров, исходя из их «типажа» – насколько они похожи на министра той или иной отрасли. А про ковидный фонд, выделенный Западом, который Зеленский потратил на дороги? Я смотрел и смеялся – но это же на самом деле просто ужас. Зеленскому дали деньги на одно, он потратил их на другое – нецелевое расходование средств. Но Зеленский, со слов Богдана, просто вообще не соображает, как должно функционировать государство. Он вбил себе в голову то, что он должен запомниться, как строитель дорог, что дороги будут напоминать украинцам о нем, как о хорошем президенте. Но при этом Зеленский не смог нигде найти деньги на свою прихоть – ведь экономики нет, пришлось брать из «ковидного фонда». Разыгрывается самая настоящая трагикомедия.

Немаловажно то, что Богдан публично признал произошедшую историю с «вагнеровцами» спецоперацией Украины и США. За это признание ему отдельное спасибо. В целом же, украинские спецслужбы и политиков он назвал «слепыми котятами», подтвердив, что всё на Украине зависит от американцев.

Все 4 часа интервью Богдан рассказывал, помимо всего прочего, какой он опытный госслужащий и честный человек. По поводу опытности – сомнений нет. Но вот по поводу честности… Постоянные фразы – я не брал взятки… Хорошо, ты не брал взятки. Допустим, это так. Но ты сделал гораздо хуже для своей страны – ты, опытный и умный человек, сознательно привёл во власть команду абсолютных дилетантов, уровень знаний о государственном устройстве которых находится на нуле. Ты их привел, ты помогал им раскрутить этот проект, ты – один из главных создателей этого проекта наряду с Зеленским. И ты, спустя время, видя, что происходит в стране, продолжаешь гордиться тем периодом своей жизни, когда ты это всё реализовывал. У тебя спрашивают – хотел бы ты вернуться назад и что-то исправить? И ты отвечаешь – нет, все было круто. Ты ответил со своей личной позиции – позиции человека, который получил от должности адреналин, кайф, новые эмоции и новый опыт. Но до тебя даже не дошло то, что пропагандист Гордон спрашивал тебя, скорее, как госслужащего – хотел бы ты что-то изменить, ты был госслужащим, но ты не был по-настоящему патриотом, и у тебя не было и нет сейчас мышления человека, который за государство готов отдать жизнь. Поездки на передовую, волонтерство, опасность – да, ты об этом рассказал. Да, когда вокруг свистят пули, вырабатывается адреналин. Ты был, рисковал, но ты думаешь, этим ты можешь гордиться?

Люди, которым ты привозил обмундирование – жертвы таких, как ты. Они умирают из-за идиотизма, глупости и жадности украинских политиков. Ты хочешь сказать, что ты лучше Порошенко, лучше Зеленского, лучше Саакашвили – но сам говоришь, что в том числе благодаря тебе была настолько крутая предвыборная кампания, что можно было на табуретку клеить «Зе-команда» и люди бы за это голосовали. А они за это и проголосовали – можно сколько угодно говорить о том, какой Зеленский хороший человек, но если он идиот в управлении государством и при этом президент, то это перечеркивает все его положительные качества. А президентом его сделал ты и такие, как ты. И не говори, что это запрос общества, срез общества – вы привели беззубую, безграмотную команду не по запросу общества, а по запросу олигархата, которому подарили остатки страны. Олигархату, который ты, Богдан, «вылизываешь» до бронзового состояния, как Ермак «вылизывает» Зеленского. И ты делал это всё сознательно – ты знал, чем этот спектакль закончится. Ты – преступник. И Зеленский преступник. Хороший парень – это не профессия. Да и хорошим парнем Зеленский быть уже перестал.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/konduktor-nazhmi-na-tormoza/ – цинк

Я бы все же разделял среднесрочный конец Зеленского, с концом Украины как таковой. Пока США сохраняют геостратегический интерес в использовании Украины как антироссийского плацдарма, она будет получать необходимую материальную и политическую поддержку ,чтобы обеспечить нахождение у власти любого устраивающего Вашингтон режима в Киеве. Крах режима Зеленского, который с учетом обвала его рейтингов, не так уж и далек, не означает исчезновения Украины – просто на смену одной марионетке придет другая (конечно же, не такая как все). Ну а то, что ситуация для оставшихся жителей Украины будет ухудшаться, Вашингтон никогда особо не волновало – это незначительные издержки, которые всегда можно списать на деятельность Порошенко или Зеленскому. Ну или на Россию, наконец. Главное, что курс продолжается.

Ну а то, что окружение Зеленского набито некомпетентными людьми, были известно и без Богдана, достаточно было просто наблюдать из их делами, чтобы поставить нехитрый диагноз. Заявления же Богдана, это верификация очевидного для тех, кто до последнего пребывал в счастливом заблуждении, что Зеленский хочет, но не может.

PS. Ну вот теперь и Богдан подтвердил, что заманивание ЧВКшников в Белоруссию дело рук украинских спецслужб.