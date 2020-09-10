 

Уральские ученые обнаружили сходство между распространением ядерных реакций и COVID-19

10.09.2020, 20:53, Разное

Уральские исследователи смогли обнаружить сходство между распространением большинства ядерных реакций и вирусных инфекций, включая COVID-19. Отечественным специалистам удалось обойти зарубежных исследователей по точности изучения данного вопроса.
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики в Снежинске, а также их коллеги из других институтов получили 100 миллионов рублей, предназначенных для осуществления математического моделирования вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. Дальнейшие прогнозы распространения COVID-19 будут рассмотрены в рамках заседания президиума Уральского отделения РАН, проведение которого запланировано на 17 сентября.

По словам российского академика Валерия Черешнева, коронавирусная инфекция не может иметь искусственного происхождения, так как вирус был обнаружен в клетках организма летучих мышей. COVID-19 в лабораторных условиях поддается модификации, однако это не отвергает версии о его наличии в первозданном мире.



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