Ученые: Жизнь на Земле могла зародиться благодаря падениям метеоритов

10.09.2020, 20:53, Разное

В Университете Западного Онтарио исследователи предположили, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря падениям многочисленных метеоритов. Разрушительные космические тела оказались “поставщиками” необходимых для появления живых существ компонентов.

Ученые отметили в работе, результаты которой были опубликованы в статье журнала Astrobiology, что их предположения играют важную роль для сотрудников космических агентств. Если гипотеза исследователей является верной, то экспертам , занимающимся поисками признаков жизни на других планетах, следует более внимательно отнестись к роли ударных кратеров.

Сразу после падения метеора зона, на которую обрушилась “падающая звезда”, должна была быть “негостеприимной и адской”, однако спустя определенный период времени в ударных кратерах появлялось немало питательных веществ. Кратеры также могли играть роль гидротермальных источников. По словам Гордона Осински, возглавляющего исследование, метеориты, возможно, создают для жизни оазис. Он также отметил, что спустя миллиарды лет эрозии и других процессов, связанных с геологической активностью, сложно узнать, каким образом появилась жизнь на Земле, но миссии на Марс и другие планеты имеют возможность обнаружить оазисы, которые могли стать источником прошлой или настоящей жизни.