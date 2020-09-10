Мнение: Запрет аптек без козырьков, посадка из-за отсутствия маски и спасение тяжёлых больных с ковидом

10.09.2020, 20:45, Разное

1. Роспотребнадзор проявляет воодушевляющее усердие в своих попытках защитить нас от разных напастей. Я, конечно, благодарен заботливым чиновникам, но на этот раз, мне кажется, я бы легко обошёлся без их опёки. Лишиться доступа к некоторым аптекам из-за того, что у них как-то неправильно организованы козырьки, мне не хочется: несмотря даже на то, что в Петербурге успокаивающие дожди идут чаще, чем новости о протестах в США на центральном телевидении. Три из четырёх моих любимых аптек находятся именно в жилых домах:

https://iz.ru/1057912/evgeniia-pertceva/vziali-pod-kozyrek-novye-sanpiny-mogut-vyzhit-apteki-iz-domov

Новые СанПиНы, разработанные Роспотребнадзором, могут «изгнать» аптеки из жилых домов. Служба предложила ввести требование, согласно которому точка, куда товар доставляется грузовым транспортом, обязана иметь специальную площадку, оборудованную козырьком и навесом. Причем организовать ее под окнами квартир по законодательству нельзя. Минэкономразвития сочло это требование избыточным, сказано в отзыве ведомства (документ есть у «Известий»). По мнению Минэка, неясно, придется ли в случае вступления в силу новых СанПиНов закрыть уже работающие аптеки в жилых домах. Риск такого развития событий велик, говорят эксперты, так как большинство аптек используют грузовую доставку. Изменения могут спровоцировать рост цен на лекарства.

2. К вопросу о том, насколько строго можно соблюдать меры против коронавируса:

https://rg.ru/2020/09/09/v-iaponii-samolet-sovershil-vynuzhdennuiu-posadku-iz-za-passazhira-bez-maski.html

Самолет авиакомпании Peach Aviation впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался следовать правилам полетов в период пандемии коронавируса и устроил скандал на борту. Об инциденте сообщила телекомпания NHK.

“Лайнер направлялся в город Осака. На борту находились 124 человека. Заметив пассажира без маски, бортпроводники попросили его надеть ее. Мужчина отказался в категоричной форме, начав угрожать экипажу и пассажирам, не желавшим сидеть рядом”, – со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пилот борта принял решение приземлиться в аэропорту Ниигаты, где нарушителя правил безопасности сняли с рейса. Добавим, что в конечный пункт пассажиры добрались с двухчасовым опозданием.

Японцы молодцы. Проявили свою знаменитую японскую дисциплину и победили инфекцию почти под ноль.

3. В России, кажется, нашли способ, как вылечить большинство больных с тяжёлой формой коронавируса:

https://iz.ru/1057781/nataliia-mikhalchenko/legche-legkomu-rossiiskii-preparat-v-piat-raz-snizil-smertnost-ot-covid-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует опыт медиков Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара. Согласно среднемировой практике, 80% пациентов с тяжелой формой COVID умирают. Применение лекарства помогло снизить смертность в этой категории больных до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.

Судя по среднемировой практике, в общей массе больных COVID-19 тяжелые случаи составляют около 5%. Почти 80% из них умирают. Опыт медицинского центра Алмазова, где пациентов с COVID-19 лечили с мая по август, подтвердил пропорцию тяжелых пациентов, а смертность в этой категории больных здесь удалось снизить до 14,3%.