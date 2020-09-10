Мнение: Письмо: “Под свечи и красивую музыку”

10.09.2020, 20:40, Разное

Сценарий Штурманов всем читателям знаком из писем: все хорошо и даже идеально, партнер часто говорит приятные слова, по собственной воле (!), но внезапно сбегает, по загадочной причине.

Женщины-Штурманы обычно пишут “онанегин”.

А мужчины-Штурманы – “оназолушка”. Хотя бывает и наоборот, женщины пишут “скалапечорина”, а мужчины – “башнярапунцель”.

Все равно чем корону Победителя кормить, лишь бы не падала.

Разбирайте это письмо самостоятельно. Объясните автору, почему его “золушка” таинственно сбежала.

platon_b

Эволюция, добрый день.

От онегина сбежала золушка. Помогите надеть корону победителя? )

Мне 30 лет, онегин, хорошая работа, симпатичный. С девушками за последний год-два все неплохо, научился выстраивать ровные отношения, держать небольшой минус на той стороне и небольшой плюс на своей. В том числе, благодаря вам – ранее писал в рубрику, вы помогли увидеть огромную корону равенства. У меня, надеюсь, получилось ее снять. Спасибо.

С А. познакомились в интернет, какое-то время были подписаны друг на друга, перекидывались сообщениями, интереса не было. У меня был период небольшого КСЖ – встречался с разными девушками, было много секса.

Как-то А. увидела, что нам нравится одна и таже книга – позвонила в ночи и мы проговорили час или два.

Встретились через день. Она – невероятная. Красивая, независимая, очень спонтанная и смелая. Например, перед нашей встречей переодевала только что купленное платье прямо в туалете ресторана и старое выкинула в мусорку. Или может гулять босиком по газону в центре города. Или в католическом соборе на концерте органа обсуждать секс и дразнить меня. В тоже время, очень обходительная, образованная и вежливая.

В тот вечер мы прогуляли до глубокой ночи, пили, она говорила что мы похожи, что я для нее очень важен.

Переспали на второй встрече. Хотя это нельзя называть переспали – мы занимались любовью всю ночь, под свечи и красивую музыку. От себя не ожидал, что вообще так смогу. Я видел, что ей тоже хорошо.

Свой минус я видел четко, старался неприсваивать ее, не обсуждал наши отношения – она сама говорила, что я ее мужчина, отказывала другим. Я был щедр, дарил цветы, не позволял ей платить даже за чашку кофе. Она оставляла у меня вещи, мы докупили все что нужно для комфорта у меня дома.

Все это длилось недолго – две недели. Я старался чтобы ей было интересно – предложил поехать в другой город. В поездке она еще была горяча, мы много говорили, гуляли под дождем, пили вино ночью. Она восхищалась городом, говорила что теперь он ассоциируется со мной. Под конец поездки она, видимо, уже начала задумываться зачем ей я нужен и зачем ей отношения. В дороге обратно я ее уже местами подбешивал, хоть она и старалась этого не показывать.

Уезжала домой от меня – собрала с собой все свои вещи, была уже немного отстранена. Я не придал этому большого значения – мы провели много времени вместе и нам обоим нужно было отдохнуть немного друг от друга.

Неделю мы не виделись, созванивались. Звонила чаще она, было много шуток, смеха. Я видел, что она отстраняется, старался отвлечься сам. Ненавязчиво предлагал встречи – она отказывала. В один из дней я был на вечеринке, немного выпил. Она была дома, звонила мне несколько раз, в разговоре подбивала, чтобы я с кем-то переспал там. Я отшучивался ( надеюсь, без сокровища ), говорил, что мне никто не интересен, кроме нее. Где-то после этой ночи все у нее окончательно оборвалось.

В конце ей нужно было со мной встретиться – забрать документ, который она забыла. Она была бы рада избежать этого момента. Сказала дрожащим голосом что не хочет отношений, предлагала поговорить, начала что-то вроде «Желаю тебе встретить другую, хорошую» я не стал слушать, оборвал, ушел.

Потом было забавно. Я сразу пошел прогуляться и через час увидел ее – шла по улице. Не стал догонять, как бы не хотел, ушел другой дорогой.

Уже неделю я без нее. В глубоком минусе и депрессии, на успокоительных. Стараюсь что-то делать, читаю, хожу в зал, работаю. Все плохо получается.

Каждый день порываюсь сказать ей то, что недосказал, переубедить, приехать. Держусь. Спасает то, что был честен и вкладывал все что мог для этих отношений с первого дня.

Мои знакомые девушки – увлечения, которые были до нее, вообще не вызывают никаких эмоций.

Она, когда все было хорошо, говорила, что боится отношений и часто сбегала когда на горизонте было что-то серьезное. Выглядит как красивый колпачок – хочется переубедить. Еще случайно увидел в ее инст цветы – она покупала раньше себе сама, но возможно, там уже другой мужчина.

Я точно выкарабкаюсь и не буду искать встречи. Но письмо в рубрику пишу с большой надеждой, что я не вижу возможностей, а они еще остались.

Спасибо вам, эволюция.