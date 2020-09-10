Богдан: “Слугу народа” на местных выборах ждет тотальный проигрыш. Они рассматривают возможность перенесения или отмены голосования

10.09.2020, 20:36, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что пропрезидентскую партию “Слуга народа” ждет проигрыш на местных выборах в октябре. Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Будет тотальный проигрыш. Это не то, что я что-то говорю – это то, что они точно знают. Они сейчас рассматривают возможность перенесения, отмены местных выборов. Как дети малые, они всерьез про это говорят”, – сказал он.

Богдан убежден, что для отмены или переноса голосования нет оснований.

“Это невозможно… То, что невозможно, – не надо тратить время на обговаривание. Но они же не знают, что невозможно, а что возможно. Петр Алексеевич [Порошенко] пробовал отменить выборы. Алгоритм действий. Что для этого надо? Решение СНБО, надзвичайна ситуація, голосование у Верховній Раді. Вы сможете пройти этот алгоритм действий? Надзвичайна ситуація в связи с коронавирусом? А чего вы не ввели надзвичайну ситуацию весной, когда было, там, 100 заболевших? А сейчас три тысячи”, – сказал он.

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Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. “Слуга народа” участвует в них и представила список кандидатов на должности мэров крупных городов 31 августа.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube