“Вывезем живой либо по частям”. Колесникова рассказала, как ей угрожали силовики

10.09.2020, 20:36, Новости дня

Утром 10 сентября адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет республики заявление о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угроз расправой. Об этом говорится на сайте штаба недопущенного до выборов кандидата в президенты Виктора Бабарико.

В заявлении в Следком Колесникова указывает конкретные имена и должности силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление. Она требует возбудить уголовное дело по факту похищения, незаконного лишения свободы и угроз убийством.

“Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально”, – говорится в заявлении оппозиционерки.

Она рассказала, что когда сотрудники КГБ Беларуси осознали, что добровольно она из страны не уедет, ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где пытались выдворить меня из страны.

“После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября”, – отметила Колесникова.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как “эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу”.

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1. Ее подозревают в попытке захвата власти.