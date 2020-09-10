 

В Следкоме РФ решили создать подразделение для борьбы с “искажением исторических фактов”

10.09.2020, 20:36, Новости дня

Следственный комитет России будет расследовать “искажения исторических фактов”. Об этом 10 сентября проинформировал сайт ведомства.

“Мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны. Учитывая это, председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества”, – говорится в сообщении.

В Следкоме объяснили, что “работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов”.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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