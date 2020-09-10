Ученые определили, какие люди имеют низкий уровень “гормона любви”

10.09.2020, 20:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Бэйлора, смогли определить, что у тех, кто в детстве пережил развод родителей, в организме меньше уровень “гормона любви” – окситоцина. Выводы специалистов основаны на результатах исследования, проведенного с участием 28 добровольцев.

Окситоцин был обнаружен в начале прошлого века, и первое время он относился к женским гормонам. Гормон играет большую роль во время родов, стимулируя лактацию и помогая новоиспеченной матери восстановить силы. Позднее исследователи узнали о укреплении эмоциональной связи не только между ребенком и матерью, но и между влюбленными. Вырабатываемый в головном мозге “гормон любви” является важным для социальных взаимоотношений и эмоциональной привязанности в детстве. Нейропептид может высвобождаться из-за сильных переживаний и стрессов.

С помощью нового исследования специалисты попытались узнать, как пережитый в детстве развод родителей влияет на количество окситоцина уже во взрослом возрасте. Участники в возрасте 18-62 лет должны были сдать анализы и ответить на вопросы об отношении родителей, их жизненной уверенности, потребности в поддержке, одобрении или близости.

Среди 28 респондентов 27,3% отметили, что в раннем возрасте им пришлось пережить развод матери и отца. У таких участников уровень “гормона любви” оказался намного ниже, чем у тех, кто вырос в полноценной семье. Они менее уверены в себе, а также испытывают большой дискомфорт во время близости. В воспитании и заботе над своими детьми, те, кто столкнулся с разводом родителей, проявляют меньшую чувствительность.