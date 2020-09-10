 

“Надо выходить”: Солистка Little Big Софья Таюрская рассмешила подписчиков эротической фотосессией

10.09.2020, 20:17, Разное

Популярная певица Софья Таюрская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram коллаж, планируемый как эротическая фотосессия в ванной. Полученный результат в итоге лишь рассмешил поклонников знаменитости.
Софья Таюрская является весьма эпатажной исполнительницей, имидж которой вполне соответствует по стилистике представляемой ей группе Little Big, известной своим незабываемым гротеском. Звезда сцены нередко публикует в своей ленте публикации в самых неожиданных образах, а свежий пост в Stories решила посвятить эротической тематике. Поскольку одним из традиционных мест для “горячих” фото является ванная комната, красавица затеяла купание в обнаженном виде, которое, по замыслу, должно было возбудить интимные фантазии подписчиков. Однако в итоге, по мнению Таюрской, эротическая фотосессия превратилась в комедийную. “В общем, как бы я не хотела сделать какую-нибудь классную фоточку в ванной с пеной, это бесполезно, друзья мои”, – с иронией призналась хозяйка аккаунта.

Как видно из публикации, певица целеустремленно пыталась сделать несколько попыток придать композиции максимум эротизма, но иначе, чем смешными, снимаемые фото не получались. “Такая горячая вода, что я как будто в бане. Надо выходить”, – подвела итог красотка.



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