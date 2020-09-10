Менеджер Валентины Легкоступовой удивился слухам о выброшенном прахе певицы

10.09.2020, 20:17, Разное

Недавно в ряде СМИ сообщили, будто бы прах покойной Валентины Легкоступовой был выброшен из крематория. Подобные слухи удивили менеджера певицы, по его сведениям, дети артистки высказывали желание забрать ее прах.

Валентина Легкоступова скоропостижно скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная, по официальной версии, при падении в ванной. Артистка впала в кому, из которой так и не смогла выйти. При этом многие коллеги и друзья исполнительницы уверены, что ее в ее смерти виноват супруг, яхтсмен Юрий Фирсов. Замуж за спортсмена исполнительница хита «Ягода-малина» вышла за месяц до смерти.

После брака в июле артистка также решилась на пластическую операцию, как сообщали некоторые блогеры в Сети, к этому ее подговорил именно Фирсов. Также неоднократно сообщалось об увлечении звезды спиртными напитками. На момент вызова скорой Легкоступова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в прессе появлялись публикации о том, будто бы родные Легкоступовой запретили яхтсмену появляться на похоронах.

После погребальной церемонии тело артистки было кремировано, однако некоторые издания писали о якобы выброшенном прахе певицы. Предполагалось, что урну из крематория так никто и не забрал, из-за чего администрация вынуждена была так поступить. Менеджер Валентины Легкоступовой Максим Екимов заявил, что это не правда, дети исполнительницы любили ее и не могли бы избавиться таким образом от урны. При этом он предположил наличие какой-либо внутрисемейной проблемы. Также, пишет «Политэксперт», не исключает он и то, что наследники пока попросту не доехали до крематория за останками певицы.