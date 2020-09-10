В Москве отменяют обязательную изоляцию на 14 дней при симптомах ОРВИ — оперштаб

10.09.2020, 20:09, Разное



2

минуты

Как сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову, новые правила маршрутизации также включают в себя обязательное экспресс-тестирование москвичей на грипп при появлении характерных симптомов ОРВИ, как при лечении на дому, так и при госпитализации. Кроме того, стационары будут разделены на потоки для лечения пациентов с разными инфекционными заболеваниями. Койки будут разделены на несколько групп: для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, горожан с подтвержденным коронавирусом и для больных с пневмонией невирусного происхождения.

При этом правило обязательного тестирования горожан с ОРВИ на коронавирус остается без изменений. Однако теперь в случае получения отрицательного результата пациент больше не будет приравниваться к больному с коронавирусом и не должен соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

«В первую очередь мы будем тестировать тех, у кого есть явные признаки гриппа – высокая температура, ломота и так далее. Люди с симптомами ОРВИ относятся к группам риска – они также будут сдавать тесты. Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна протестировать его на грипп, чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих», – сообщила Анастасия Ракова.

По словам чиновника, изменения также коснутся правил диагностики пневмонии для того, чтобы у врачей была возможность назначать более корректного лечения. В весенний период каждый больной с вирусной пневмонией, которую можно было диагностировать с помощью КТ, расценивался как пациент с COVID-19 независимо от результатов теста. В тот период уровень заболеваемости другими инфекциями был минимальным, кроме того, диагностика с помощью ПЦР-теста стала более точной.