 

Россия решила открыть границу с Южной Осетией

10.09.2020, 20:08, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом инфекции принял решение открыть границу с Южной Осетией, в ближайшие соответствующее распоряжение подпишет глава правительства.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», – передает сообщение опрештаба РИА «Новости».

Напомним, Греция с 7 сентября на две недели открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия и Марокко.



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