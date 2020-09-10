 

Премьер Чехии не поддержал встречу Вышеградской четверки с белорусской оппозицией

10.09.2020, 20:08, Новости дня

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что он против официальной встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями белорусской оппозиции в польском городе Люблине.

«Ни в коем случае я не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской (официальной) пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», – передает его слова РИА «Новости».

Бабиш добавил, что на недавней видеоконференции членов Евросовета по Белоруссии все согласились с подобной позицией, в том числе, и некоторые из коллег по V4.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями. 

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Педиатры из США обнаружили устойчивые к антибиотикам возбудители менингита

22.07 / Стали известны детали кэшбека за туры по России

09.08 / Названы фрукты, которые необходимо употреблять во время борьбы с раком

05.09 / Украинский «патриарх» Филарет госпитализирован с коронавирусом

23.08 / Путин отметил роль армейских игр в международном сотрудничестве

27.06 / Рассекречены характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

24.07 / В Киеве отменили плату паевого взноса для некоторых категорий предпринимателей

02.07 / Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

04.09 / Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

02.08 / Обозреватель FP – Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска