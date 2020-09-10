Премьер Чехии не поддержал встречу Вышеградской четверки с белорусской оппозицией

10.09.2020, 20:08, Новости дня

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что он против официальной встречи премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями белорусской оппозиции в польском городе Люблине.

«Ни в коем случае я не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской (официальной) пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», – передает его слова РИА «Новости».

Бабиш добавил, что на недавней видеоконференции членов Евросовета по Белоруссии все согласились с подобной позицией, в том числе, и некоторые из коллег по V4.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.