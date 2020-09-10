ЕС продлил на полгода санкции за нарушение территориальной целостности Украины

10.09.2020, 20:00, Новости дня

Евросоюз в четверг принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, продолжающих угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 года.

Санкции, затрагивающие 175 физических лиц и 44 юридических лица, предусматривают запрет на поездки и блокировку активов.

Данные ограничительные меры были впервые введены 17 марта 2014 года.

В связи с кризисом в Украине также были введены экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики и ограничительные меры, действующие на территории Крыма и Севастополя.

Санкционный список постоянно пересматривается и периодически обновляется Советом ЕС.