5 самых интересных фильмов “Кинотавра”: картины с Аней Чиповской, Светланой Ходченковой, Викторией Исаковой и не только

10.09.2020, 20:00, Разное

“Кто-нибудь видел мою девчонку?”, Реж. Ангелина Никонова

Александр Горчилин и Аня Чиповская в фильме “Кто-нибудь видел мою девчонку?”История любви, декорации которой придумывала сама жизнь. Начало 90-х, развал огромной страны, геометрия Санкт-Петербурга – и зарождающееся нежное чувство между молодой студенткой театроведческого и популярным кинокритиком. Это все было на самом деле, это произошло в 1991 году – когда ныне президент ИД Conde Nast International Карина Добротворская влюбилась в киноведа и писателя Сергея Добротворского. Их любовь продлилась 6 лет и закончилась настоящей трагедией, о которой сама Добротворская расскажет много позже: 20 лет спустя она напишет книгу “Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже”, в которой откровенно опишет все пережитое и перечувствованное.

По этим письмам и снимала свое кино мастерски рисующая женские образы режиссер Ангелина Никонова. “Девчонка” попала к ней вместе с мечтающей об этом проекте продюсером Нателлой Крапивиной – а после нашлись уже и исполнительницы главной роли (Аня Чиповская и Виктория Исакова), и экранный Добротворский – Александр Горчилин. Предвосхищая премьеру картины на “Кинотавре”, режиссер и продюсер подчеркивают, что не стремились запечатлеть эпоху и не грезили, подобно героям “Девчонки”, магией пленки – куда больше их интересовала природа чувств персонажей. Их можно понять: химический состав любви будет посложнее любых фотоэмульсий.

Что же до искусства синема и жестокого хода времени – что второе, что первое можно найти и в книге Карины, и в сборнике статей Сергея Добротворского “Кино на ощупь” – и начать готовиться к просмотру уже сейчас.

Когда в прокате: 12 ноября

“Скажи ей”, Реж. Александр Молочников

Светлана Ходченкова и Кай Гетц в фильме “Скажи ей”

Три года назад театральный режиссер и автор ярких постановок МХТ им. Чехова Александр Молочников одномоментно дебютировал в большом кино и на “Кинотавре” с фильмом “Мифы”. В этой праздничной кинофантасмагории скромный грек исследовал мир столичного Олимпа, в который с легкой руки режиссера попали все от мала до велика: Ксения Собчак и Иван Ургант, Ксения Раппопорт и братья Верники, Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Разношерстный актерский состав выступал единым хором: довериться смелому дебютанту им было совсем не страшно – настолько велика была сила его убеждения.

Актерские титры второго полного метра Молочникова “Скажи ей”, который он также привезет в Сочи, будут явно короче – ведь и картину режиссер снял более камерную и довольно личную. Мать, которая хочет уехать в Америку (Светлана Ходченкова), отец (Артем Быстров), который живет в Петербурге, – и сын, оказавшийся между этими двумя полюсами. Как быть ребенку, за которого принимает решение взрослый, тем самым определяя жизнь мальчика на долгие годы? Как быть этому взрослому, который когда-то наверняка пожалеет о содеянном? Точные ответы на эти вопросы в кинозале Зимнего вряд ли удастся найти – зато там наверняка можно будет увидеть новый взгляд на, увы, совсем не редкую семейную трагедию. Кому, как не режиссеру, который сам когда-то жил, разрываясь между Петербургом и Лос-Анджелесом, снимать такое кино!

Когда в прокате: Неизвестно

“Конференция”, Реж. Иван Твердовский

Кадр из фильма “Конференция”

Еще во время учебы во ВГИКе режиссер Иван Твердовский снимал кино на стыке игрового и документального форматов, мастерски жонглируя смыслами и зрительскими ожиданиями. Последующие полные метры автора и вовсе вывели его на ранее мало освоенную в российском кино территорию. Где намеренно манипулируя, а где и просто ставя перед публикой зеркало, он рассказывал ей страшные сказки – будь то злоключения колясочницы Лены Чеховой (“Класс коррекции”), история женщины с досадным атавизмом в виде хвоста (“Зоология”) или же будни юного мальчика, не чувствующего боли (“Подбросы”).

“Конференция” – первая картина режиссера, в основе которой настоящая и самая страшная из всех историй: теракт в “Норд-Осте”. Трагедия, о которой никто не забыл и про которую до сих пор никто не снимал игрового кино. Судя по отзывам первых зрителей (а до “Кинотавра” “Конференция” была показана в программе Венецианского кинофестиваля), на смену режиссерской провокации пришел спокойный выверенный тон человека, который точно знает, о чем хотел снять кино. В фильме Твердовского не будет крови, жестокости и самого теракта – но будет история ведущей замкнутый образ жизни монахини Натальи. 17 лет назад она сама стала свидетельницей событий на Театральной сцене на Дубровке – и теперь хочет собрать воедино всех очевидцев и услышать их истории. Вернуть прошлое – чтобы наконец суметь его отпустить.

P.S. В актерский состав картины вошел ранее игравший у Ивана Твердовского Филипп Авдеев: в 2002 году он был актером из детской труппы “Норд-Оста”, но ему удалось бежать.

Когда в прокате: Неизвестно

“Маша”, Реж. Анастасия Пальчикова

Аня Чиповская в фильме “Маша”Аня Чиповская будет солировать на фестивале не только в картине Ангелины Никоновой “Кто-нибудь видел мою девчонку?”. Помимо этого ее также можно будет увидеть еще в трех (!) конкурсных фильмах: “Хандре” Алексея Камынина, “Вмешательстве” Ксении Зуевой и – “Маше” Анастасии Пальчиковой. Декорации в последней все те же, что и в “Девчонке” – суровые 90-е – но смысл совсем иной. Не будни питерской интеллигенции, но борьба за жизнь в маленьком городке. Не кино, а джаз, не диспуты о книгах, а разборки с кулаками и пистолетами, которые в любой удобный момент можно достать из кармана…

“Маша” – история тоже в чем-то автобиографическая, воспоминания сценариста и режиссера картины Анастасии Пальчиковой о детстве, которое пришлось аккурат на эпоху “лихих”. В хорошо всем знакомую по фильмам Балабанова и Тодоровского картинку времени возможностей, страстей и трагедий она встраивает свой взгляд – по-наивному детский, по-взрослому ностальгический и, конечно же, женский. Главная героиня – девочка Маша, которая растет в большом жестоком мире, пытается вырваться из него в Москву – и вновь оказывается затянута водоворотом прошлого назад. И пусть сравнения с прошлогодним призером “Кинотавра” – фильмом Бориса Акопова “Бык” не избежать. И там и там – десятилетия с цифрой 9 в начале, и там и там порочный круг насилия и обыкновенного зла. Но – у каждого свое кино и свои 90-е. Посмотрим теперь и на эти.

Когда в прокате: Неизвестно

“Человек из Подольска”, Реж. Семен Серзин

Владимир Майзингер в фильме “Человек из Подольска”

Сентябрь – месяц премьер для актера и режиссера Семена Серзина. 18 сентября в “Гоголь-центре” будет впервые показан его спектакль “Красный крест”, а за два дня до этого в Сочи пройдет первый показ и его режиссерского дебюта – адаптации пьесы Дмитрия Данилова “Человек из Подольска”. В театральной сфере этот текст, вышедший лишь в 2016 году, всем хорошо известен. Сначала “Человека” показывали в “Театре.doc” в постановке Михаила Угарова, затем за пьесу взялся как раз Серзин – он поставил ее в Театре им. Ф. Волкова в Ярославле. Сцены оказалось мало, и теперь житель Подольска переехал на киноэкран.

Этого самого “человека” в фильме играет лидер группы OQJAV Вадик Королев, а полицейских, к которым его герой ни за что ни про что попадает в отделение – Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Евгений Сангаджиев. От поймавших его служителей закона молодой человек ожидает побоев, унижения, глупости и грубости, но встречает кое-что похуже – интеллектуальные диспуты, цитирование Владимира Сорокина, любовь к классике и изощренные издевательства. Хотя имеет ли значение, кто тебя бьет – мнящий себя интеллектуалом человек или любитель условного “Дом-2” – если цель лишь одна: насилие?

P.S. Певец Вадик Королев также “погостит” на фестивале в еще одной картине – “Город уснул” Марии Игнатенко.

Когда в прокате: неизвестно