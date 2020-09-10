Конфликт Турции и Греции может нанести серьезный ущерб планам ЕС и США

10.09.2020, 19:53, Разное

В последнее время обострился конфликт между Турцией и Грецией из-за природных ресурсов. Это столкновение, отмечают эксперты, может нанести серьезный ущерб планам как США, так и странам ЕС.

Ситуация в отношениях двух стран становится все более напряженной. При этом стоит учесть, что как Турция, так и Греция являются членами Североатлантического альянса. Если столкновение союзников перерастет в военный конфликт, пострадают все страны Евросоюза. А также Соединенные Штаты. Подобное мнение высказал российский эксперт Иван Данилов. Обозреватель напомнил о беспорядках, охвативших сейчас США, а также системный кризис в Брюсселе.

Новые проблемы в виде спора из-за распределения природных ресурсов только обострят ситуацию. Напомним, за нефтяные месторождения пытаются бороться не только Греция и Турция, на них имеет право претендовать также Кипр. При этом пока не отмечается позиция относительно непризнанного Северного Кипра, для которого нефть могла бы стать настоящим спасением экономики. Российский эксперт предположил также, что в случае поддержки Вашингтоном Анкары, против политики США, в ЕС может возникнуть определенное неприятие. Если же Соединенные Штаты займут позицию Афин, проблемы ожидаются в единстве стран, состоящих в НАТО. Это произойдет из-за сильного влияния Анкары в Альянсе в вопросах Ближнего Востока.

В целом можно сделать выводы, что США и ЕС уверенно теряют былое влияние на другие страны. Далее эта тенденция будет только усиливаться, отмечает Данилов. Так, недавно генеральный секретарь НАТО поспешил заявить о якобы проводимых Афинами и Анкарой «технических переговорах». Однако, как пишет «Политэксперт», власти Греции опровергли подобную информацию, что говорит о несогласованности внутри Альянса.