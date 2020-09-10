 

“Я безнадежный романтик”: Дрю Бэрримор объяснила свое нежелание выходить замуж

10.09.2020, 19:53, Разное

Американская актриса Дрю Бэрримор недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором поделилась мыслями о своей настоящей и будущей жизни. В частности, пережившая три развода кинозвезда заявила о нежелании в перспективе снова выходить замуж.
Свежее интервью артистка дала в рамках презентации своего грядущего дневного ток-шоу. Обсуждая в нем перспективу вероятного замужества в будущем, Дрю Бэрримор отметила, что больше никогда не собирается связывать себя узами официального брака. В качестве аргумента она привела тот факт, что по окончании романтических отношений психологические ощущения являются не такими тягостными, как после расторжения брачного союза: “Вы расстаетесь и живете дальше. Вы разводитесь – и тут уже все по другому”. Красавица отметила, что в перспективе не исключает тесного общения с вероятным спутником, однако не считает себя “находящейся в поиске”. “В моей жизни уже столько любви. Я безнадежный романтик, и всем на этой планете нужна любовь… Пожалуй, я буду просто тусоваться с друзьями”, – подвела итог своим измышлениям знаменитость. Об этом пишет журнал People.

Дрю Бэрримор, отметившая в текущем году 45-летний юбилей, состояла в официальном браке трижды, однако все её союзы не были долговечными. Так, первое замужество звезды продлилось всего пару месяцев, а второе – лишь год. В третьем браке с арт-консультантом Уиллом Копельманом Дрю Бэрримор пробыла почти четыре года , и в настоящее время экс-супруги вместе воспитывают двоих дочек – 6-летнюю Фрэнки и 7-летнюю Олив.



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