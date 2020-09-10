Наташа Королева вспомнила, как у нее случился выкидыш: «У ребенка уже было сердцебиение»

10.09.2020, 19:53, Разное

Наташа Королева откровенно пояснила о сложностях, которые ей пришлось перенести. Так, певица вспомнила том, как у нее случился выкидыш, на тот момент у ребенка уже было сердцебиение.

Наталья Королева вот уже много лет счастлива в браке с Сергеем Глушко, более известном, как Тарзан. Сыну знаменитой пары в феврале этого года уже исполнилось 18 лет. Как оказалось, несколько лет назад исполнительница могла снова стать мамой, однако у нее случился выкидыш. Звездная карьера Наташи Королевой началась в конце 1990-х годов, когда начинающая певица стала музой композитора Игоря Николаева. В их союзе родилось много хитов, однако с детьми паре не повезло. После многих лет сотрудничества пара рассталась, после чего Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. В 2002 году у нее родился первенец, сын Архип.

Сейчас 47-летняя певица призналась журналистам в том, что всего несколько лет назад они с супругом снова могли стать родителями. Однако выносить ребенка в этот раз Королевой не удалось. При этом выкидыш случился у артистки в то время, когда у плода уже отмечалось сердцебиение. Это стало серьезным стрессом, артистка несколько суток провела под капельницей. И она, и муж очень хотели этого малыша. Однако из-за состояния здоровья артистка потеряла малыша. После пережитого, признается селебрити, ей не хотелось ни с кем делиться пережитым.

После пара приняла решение родить ребенка с помощью суррогатной матери. Однако против этого выступил сын Архип. Чтобы избежать конфликта, всей семьей было принято решение дождаться внуков. И это вполне может случиться скоро, как отмечает «Глобалмск», сын Наташи Королевой уже познакомил родителей со своей избранницей.