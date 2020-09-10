Верни-ка взад подарочки! – Личное мнение
10.09.2020, 19:50, Разное
Я обожаю Наоми Кемпбелл, поэтому буду сейчас максимально лояльна к ней и объективна.
Владислав Доронин, один из олигархов, потребовал от модели вернуть назад все подарки.
Фото: Соцсети
Ну, мол, сорян, Наомка, чувства давно все сплыли. Верни, что я тебе когда-то дарил и давал много в долг.
Наоми встала в позу, своё отдавать не хочет. Доронин подал в суд — хочет вернуть своё назад.
Я считаю, правильно сделал. Объясню.
Когда мужчина в отношениях, он расценивает подарочки не как благотворительность, а как инвестиции в будущее семьи.
Стал бы просто так Доронин спускать на домик три миллиона зелени? Нет, он просто переложил денежку из одного кармана в другой.
Мы, женщины, особенно в юном возрасте, почему-то считаем подарочки платой за писю. Дала потрогать — получила серёжки. И это легко объяснимо с точки зрения физиологии.
Вот взять любую девку до 25 — ей нужен секс? Точно нет. Секс нужен её партнёру, а потому его красивые ухаживания — это плата за секс.
Она считала мух на потолке, делая ему приятно. Он, по нашей логике, тоже должен напрячь что-нибудь — свой кошелёк.
Но у мужчин — другая логика. Он не считает свою девушку проституткой. Он искренне верит, что отношения, в том числе половые, нужны обоим, а потому и не задумывается даже о плате за секс.
Одаривая возлюбленную — тем более, щедро! — мужчина инвестирует в отношения, которые, как он считает, имеют будущее.
Нет будущего? Неважно, по какой причине — рога ты наставила ему, или просто разбежались — верни инвестиции. Ты же не проститутка, а подарки — не плата за секс.
Только с возрастом и только некоторые из нас понимают, как обстоят дела на самом деле. Закончились отношения — верни подарки, долги, и это нужно тебе не меньше, чем бывшему мужику.
Ты ведь трахалась не за деньги (подарочки), верно? А потому, если светлое будущее не наступило, каждый партнёр должен остаться с тем, с чем начинал отношения.
Бабы, которые никак не хотят вернуть назад что-то подаренное, по факту в отношениях, значит, давали за ништяки.
Быть такой, конечно, является личным выбором, но тогда о своём взгляде на отношения нужно говорить заранее и сразу озвучивать ценник.
Это будет честно.
А то спектакли тут устраивают: дай в долг мне, милый? Он, как дурак, считает долг — долгом, а она оказывается так намекала на переход с тарифа «Эконом» на «Бизнес»!
Так говорить нужно прямо, чтобы потом с тебя ничего не вытрясали. Сказала бы, что услуга стоит денег — было бы всё иначе.
Несмотря на то, что я обожаю Наоми, Доронин всё правильно делает. Отношения закончились, и она должна вернуть и недвижимость, и денежный долг.
Не хочет просто так? Значит, вернёт по суду.
А то такие все простые, аж спасу нет — дай денежку в долг мне, милый? Он наивным оленем даёт, а она почему-то начинает считать взятое в долг подарком!
Некоторые дамы — да многие, многие! — так упорно не хотят отдавать «своё», что мужчины вынуждены чуть ли не силой отнимать своё или, как Доронин, через суд.
Что можно сказать о таких вот женщинах? Только что-то нехорошее, уж простите за прямоту.
Возвращали подарки? Или считаете их своими?
Источник: Лена Миро
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