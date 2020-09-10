Верни-ка взад подарочки! – Личное мнение

10.09.2020, 19:50, Разное

Я обожаю Наоми Кемпбелл, поэтому буду сейчас максимально лояльна к ней и объективна.

Владислав Доронин, один из олигархов, потребовал от модели вернуть назад все подарки.



Фото: Соцсети

Ну, мол, сорян, Наомка, чувства давно все сплыли. Верни, что я тебе когда-то дарил и давал много в долг.

Наоми встала в позу, своё отдавать не хочет. Доронин подал в суд — хочет вернуть своё назад.

Я считаю, правильно сделал. Объясню.

Когда мужчина в отношениях, он расценивает подарочки не как благотворительность, а как инвестиции в будущее семьи.

Стал бы просто так Доронин спускать на домик три миллиона зелени? Нет, он просто переложил денежку из одного кармана в другой.

Мы, женщины, особенно в юном возрасте, почему-то считаем подарочки платой за писю. Дала потрогать — получила серёжки. И это легко объяснимо с точки зрения физиологии.

Вот взять любую девку до 25 — ей нужен секс? Точно нет. Секс нужен её партнёру, а потому его красивые ухаживания — это плата за секс.

Она считала мух на потолке, делая ему приятно. Он, по нашей логике, тоже должен напрячь что-нибудь — свой кошелёк.

Но у мужчин — другая логика. Он не считает свою девушку проституткой. Он искренне верит, что отношения, в том числе половые, нужны обоим, а потому и не задумывается даже о плате за секс.

Одаривая возлюбленную — тем более, щедро! — мужчина инвестирует в отношения, которые, как он считает, имеют будущее.

Нет будущего? Неважно, по какой причине — рога ты наставила ему, или просто разбежались — верни инвестиции. Ты же не проститутка, а подарки — не плата за секс.

Только с возрастом и только некоторые из нас понимают, как обстоят дела на самом деле. Закончились отношения — верни подарки, долги, и это нужно тебе не меньше, чем бывшему мужику.

Ты ведь трахалась не за деньги (подарочки), верно? А потому, если светлое будущее не наступило, каждый партнёр должен остаться с тем, с чем начинал отношения.

Бабы, которые никак не хотят вернуть назад что-то подаренное, по факту в отношениях, значит, давали за ништяки.

Быть такой, конечно, является личным выбором, но тогда о своём взгляде на отношения нужно говорить заранее и сразу озвучивать ценник.

Это будет честно.

А то спектакли тут устраивают: дай в долг мне, милый? Он, как дурак, считает долг — долгом, а она оказывается так намекала на переход с тарифа «Эконом» на «Бизнес»!

Так говорить нужно прямо, чтобы потом с тебя ничего не вытрясали. Сказала бы, что услуга стоит денег — было бы всё иначе.

Несмотря на то, что я обожаю Наоми, Доронин всё правильно делает. Отношения закончились, и она должна вернуть и недвижимость, и денежный долг.

Не хочет просто так? Значит, вернёт по суду.

А то такие все простые, аж спасу нет — дай денежку в долг мне, милый? Он наивным оленем даёт, а она почему-то начинает считать взятое в долг подарком!

Некоторые дамы — да многие, многие! — так упорно не хотят отдавать «своё», что мужчины вынуждены чуть ли не силой отнимать своё или, как Доронин, через суд.

Что можно сказать о таких вот женщинах? Только что-то нехорошее, уж простите за прямоту.

Возвращали подарки? Или считаете их своими?