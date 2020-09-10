 

В Испании понадеялись на замену британцев российскими туристами

10.09.2020, 19:48, Новости дня

Руководство курорта Бенидорм (Испания) планирует, что местных туристов, которым теперь запрещено приезжать в Испанию, заменят гости из России, информирует The Sun.

Россияне исчезли с испанских пляжей 27 марта, когда в результате пандемии были закрыты границы РФ и приостановлены коммерческие рейсы. Но, по словам туристических властей курорта, возвращение российских туристов неминуемо, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что «конкурирующие направления, такие как Турция, уже начали принимать гостей из России».

«Поэтому фонд Visit Benidorm Foundation возобновил рекламные акции на этом рынке», – сказал представитель руководства курорта.

Бенидорм теперь будет позиционировать себя как топовое место отдыха на крупных российских мероприятиях, в том числе на теннисном Кубке Кремля, а Совет по туризму курорта ведет переговоры с туроператорами.

Тем временем, юг РФ за летний сезон недосчитался половины туристов. Так, этим летом отдохнули свыше 7 млн туристов, что вдвое меньше, чем обычно, но в условиях пандемии коронавируса это хороший результат.



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