 

Британия после протеста ЕС не стала отзывать законопроект о внутреннем рынке

10.09.2020, 19:48, Новости дня

Великобритания не намерена отзывать законопроект о внутреннем рынке, который вызвал недовольство Евросоюза, поставив под угрозу достижение соглашения о свободной торговле между королевством и Брюсселем.

Об этом сообщил британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув по итогам переговоров с зампредом ЕК Марошом Шефчовичем.

«Я очень ясно сообщил вице-председателю Шефчовичу, что мы не будем отзывать этот законопроект, он понял и выразил сожаление», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Еврокомиссия заявила, что Евросоюз «не постесняется использовать средства правовой защиты» против Великобритании в случае принятия британского законопроекта о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях выхода страны из сообщества (Brexit).

В законопроекте указано, что некоторые из его положений действительно «будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом». Прежде всего имеется ввиду один из основных пунктов сделки по Brexit – закрепление статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Великобритании, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.



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