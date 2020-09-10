France 24 – превратил Великобританию в «изгоя» — отказ Джонсона от части обязательств по брекситу разгневал европейцев

10.09.2020, 19:45, Новости дня

Британское правительство опубликовало текст законопроекта о внутреннем рынке, предполагающего отказ Лондона от части обязательств по соглашению о выходе из состава ЕС, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете, такой неожиданный поворот вызвал гневную реакцию у европейских партнёров Соединённого Королевства, которые поспешили напомнить премьер-министру страны Борису Джонсону, что подобные шаги являются нарушением международного права.

Вот документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании, — и им британские власти подлили масла в огонь: на 54 страницах текста подробно излагается законопроект о внутреннем рынке, принятия которого желает Борис Джонсон.

Хотя ранее европейцы и британцы решили создать совместный комитет для урегулирования всех потенциальных разногласий на основе взаимного согласия, Джонсон теперь решил, что Лондон обойдётся без этого комитета и будет принимать решения по вопросам торговли и таможенного режима в Северной Ирландии в одностороннем порядке. Таким образом, Великобритания отказывается от уже подписанного и ратифицированного соглашения, регламентирующего его «развод» с Брюсселем, что является явным нарушением международного права.



В парламенте британский премьер попал под шквальный огонь критики — но не стушевался.



ИЭН БЛЭКФОРД, председатель Шотландской национальной партии: Премьер-министр и его дружки — банда жуликов — ваяют государство-изгой, в котором принцип верховенства закона не соблюдается. Почему премьер-министр решил, что он и его друзья стоят выше закона?



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Совсем наоборот, господин председатель. Цель этого законопроекта о внутреннем рынке Великобритании — уберечь рабочие места, поддержать экономический рост, обеспечить мобильность и безопасность нашего внутреннего рынка, а также гарантировать благополучие населения всего Соединённого Королевства.



По мнению Бориса Джонсона, законопроект должен будет дать всем британским компаниям возможность беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность между четырьмя составляющими Соединённого Королевства — включая Северную Ирландию.



По ту сторону Ла-Манша на этот внезапный поворот последовала реакция со стороны многочисленных чиновников. Первой стала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что сильно обеспокоена заявлениями британского правительства, поскольку они «могут ударить по взаимному доверию». В свою очередь, в Париже говорят, что условия соглашения с Лондоном обсуждению не подлежат — британская сторона обязана держать слово и выполнять взятые на себя обязательства.



В Германии, которая выступает сейчас государством — председателем Совета Европейского союза, заявляют, что ждут от Соединённого Королевства полного соблюдения условий соглашения о выходе из ЕС. Брюссель же потребовал от Лондона срочно провести переговоры по поводу кризиса — однако Борис Джонсон непреклонен.



Если до 15 октября Великобритания не договорится с европейцами, британский премьер наконец получит желанный брексит без сделки. По его словам, такой сценарий обеспечит для страны процветание, поскольку она сможет свободно заключать соглашения о торговле с любыми государствами мира.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года.