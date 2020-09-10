 

Figaro – Сербия отказалась участвовать в учениях с Москвой и Минском из-за давления ЕС

10.09.2020, 19:45, Новости дня

Как заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, Евросоюз оказал «огромное и незаслуженное давление» на Сербию, пригрозив отказом от членства в ЕС, если она решит участвовать в совместных с Белоруссией и Россией военных учениях, пишет Le Figaro.


Reuters

Сербия отказалась принимать участие в военных учениях, запланированных вместе с Россией и Белоруссией, из-за давления со стороны Европейского союза, пишет Le Figaro. Об этом объявил министр обороны страны Александр Вулин.

Как пишет издание, с одной стороны, Сербия мечтает вступить в Европейский союз, но с другой — у неё тесные связи с Россией и с Белоруссией, в декабре в Белград приезжал Александр Лукашенко. И вместе с Россией и Белоруссией она собиралась в сентябре принимать участие в учениях «Славянское братство». «От нас потребовали под угрозой срыва нашего европейского будущего отказаться от военных учений, запланированных с Белоруссией», — приводит издание слова сербского министра.

Сербия в военном плане держит нейтралитет, но она оказалась «под огромным и незаслуженным давлением со стороны ЕС». Так что там решили на полгода прекратить участие в каких бы то ни было военных учениях с любыми партнёрами.

Учения, о которых идёт речь, должны были состояться во второй половине сентября под Брестом. Планировалось, что в них примет участие 1500 военных, пишет Le Figaro. 



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