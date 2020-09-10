Die Zeit – немецкие эксперты уверены — против Навального использовали новый тип «Новичка»

10.09.2020, 19:45, Новости дня

Российского блогера Алексея Навального отравили с помощью новой модификации «Новичка», считает Die Zeit. Об этом, как пишет издание, свидетельствуют результаты исследований, проведённые Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера. По мнению экспертов, доступ к такому яду могли иметь только спецслужбы.



Reuters

Немецкое правительство убеждено, что за отравлением российского блогера Алексея Навального стоят российские спецслужбы, получившие задание от Кремля, пишет Die Zeit. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера. Там выяснили, что Навального отравили новой, ранее неизвестной модификацией «Новичка». Причём этот вид нервно-паралитического вещества коварнее и смертельнее, чем другие из того же семейства.

Учёные нашли его следы на руках блогера и горлышке от бутылки, из которой он пил, продолжает издание. Немцы полагают, что сотрудник ФСБ, который следил за Навальным, или же внедрённый агент могли добавить яд в чай или обработать им поверхность чашки. По задумке, блогер должен был умереть в самолёте. Но череда счастливых случайностей спасла ему жизнь. Пилоты быстро отреагировали на происходящее и посадили машину, врачи же в Омске тут же вкололи ему антидот атропин.

Операцию с использованием такого сложного яда могли провести только спецслужбы, уверены эксперты. Один только факт существования новой модификации исключает возможность того, что атаку по собственной инициативе совершил какой-нибудь российский олигарх. Для создания такого двухкомпонентного отравляющего вещества необходима специальная лаборатория, которой не может быть у обычных преступников. В Германии также не исключают, что на территории РФ могла действовать иностранная спецслужба под надзором ФСБ. Всё это приводит к «единственно возможному заключению»: приказ отдал Кремль, чтобы избавиться от неудобного «критика», считает Die Zeit.

В связи с этим актуальным становится вопрос: «Можно ли поддерживать с Россией партнёрские отношения?» В частности, в рамках строительства «Северного потока — 2». Но в правящей коалиции по этому вопросу нет единого мнения. Впрочем, многие политики рассматривают возможность отказа от проекта, что можно расценивать как существенное отступление от изначальной позиции Берлина. Получается, газопровод — это всё-таки «политический проект». «Однако собирается ли канцлер действительно останавливать реализацию проекта? И если да, то поддержат ли её в этом партнёры по коалиции?» — задаётся вопросами издание.

В любом случае ЕС нужно выработать единую реакцию на отравление Навального, считает Die Zeit. Меркель сказала, что согласует её с партнёрами в ЕС и НАТО. Существует возможность, что новые штрафные меры не коснутся «Северного потока — 2», но она очень маловероятна. «Не могу представить, чтобы в сложившихся обстоятельствах этот проект можно было закончить, — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. — Это было бы очень странным». Многие в ЕС разделяют его точку зрения, заключает Die Zeit.