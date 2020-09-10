Euronews – катастрофические пожары напомнили жителям Сан-Франциско об апокалипсисе

10.09.2020, 19:45, Новости дня

Пламя от лесных пожаров в Калифорнии подошло вплотную к жилым кварталам Сан-Франциско, а от дыма на город опустилась ночная тьма. Жители называют происходящее «апокалипсисом». Несмотря на усилия пожарных, огонь распространился на сотни километров, а дымом от пожаров уже заволокло почти всё западное побережье США, передаёт Euronews.

Новые погибшие в калифорнийских пожарах. Среди них — годовалый ребёнок, которого спасатели обнаружили рядом с обгоревшими телами его родителей. Общее число жертв выросло до 11 человек.

В Сан-Франциско пламя вплотную подступило к домам. Живущие в них говорят о происходящем как о «новом апокалипсисе».

ПРОХОЖАЯ: Сейчас время идёт к полудню — а ощущение, как будто наступила ночь!

ПРОХОЖИЙ: Тут сообщают, что пламя пришло из Орегона — а это сотни километров к северу от нас! На Сан-Франциско опустилась ночная тьма.

Власти сообщают, что общая площадь очагов возгорания составила свыше 930 тысяч гектаров. Подобное бедствие пока не имеет прецедентов. Даже два года назад, когда пожарами была охвачена большая часть калифорнийских округов, выгорели чуть менее 800 тысяч гектаров.

Дымом от пожаров заволокло почти всё западное побережье страны.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.