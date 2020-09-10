Мнение: Рубиновая ювелирная неделя
10.09.2020, 19:25,
Разное
В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям. Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки
Рубины: откуда европейцы брали свои сокровища (инста) (дзен)
Самые знаменитые рубины мира (инста) (дзен)
Рубиновые сокровища индийских владык (инста) (дзен)
Какие рубины носила Елизавета I (инста) (дзен)
Птицы с рубинами в пузе: самые дорогие броши мира (инста) (дзен)
Рубиновые тиары европейских королев: что уцелело (инста) (дзен)
Рубины в Библии — камень Бога или Люцифера? (инста) (дзен)
Источник: Шакко
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