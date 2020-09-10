 

Мнение: Рубиновая ювелирная неделя

10.09.2020, 19:25, Разное

В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям. Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки

  • Рубины: откуда европейцы брали свои сокровища (инста) (дзен)

  • Самые знаменитые рубины мира  (инста) (дзен)

  • Рубиновые сокровища индийских владык (инста) (дзен)

  • Какие рубины носила Елизавета I (инста) (дзен)

  • Птицы с рубинами в пузе: самые дорогие броши мира (инста) (дзен)

  • Рубиновые тиары европейских королев: что уцелело (инста) (дзен)

  • Рубины в Библии — камень Бога или Люцифера? (инста) (дзен)

    • Источник: Шакко



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