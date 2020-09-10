Мнение: Рубиновая ювелирная неделя

10.09.2020, 19:25, Разное

В инстаграмме у меня прошла очередная тематическая неделя, посвященная украшениям. Продублировано на дзене, рекомендую смотреть там, из-за более удобной верстки

Рубины: откуда европейцы брали свои сокровища (инста) (дзен)

Самые знаменитые рубины мира (инста) (дзен)

Рубиновые сокровища индийских владык (инста) (дзен)

Какие рубины носила Елизавета I (инста) (дзен)

Птицы с рубинами в пузе: самые дорогие броши мира (инста) (дзен)

Рубиновые тиары европейских королев: что уцелело (инста) (дзен)

Рубины в Библии — камень Бога или Люцифера? (инста) (дзен)