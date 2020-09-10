Мнение: Наказание трезвых водителей, объединение конкурентов Маска и опасность инвестиций в Теслу

10.09.2020, 19:24, Разное

1. При разговоре со знакомым врачом зашла речь про приговор душегубу Ефремову. У врача был большой опыт употребления алкогольных напитков, сейчас он уже несколько лет не пьёт. По его мнению, виноват в случившемся не Ефремов, а наша система наказания пьяных водителей.

Проблема в том, что наказывать пьяных водителей совершенно бессмысленно: пьяный себя контролировать не может. Наказывать надо трезвых. Попался пьяным за рулём, — безо всякого ДТП, — получи три года тюрьмы условно и принудительную трезвость на 10 лет: ходи в клинику регулярно, сдавай тесты на алкоголь. Если один из тестов покажет, что преступник снова притронулся к бутылке, условный срок превращается в реальный.

Идея в том, что пьющий человек себя контролировать не может, потому-то он и садится пьяным за руль. Трезвый человек, напротив, себя контролировать обычно вполне способен. Удержаться от рюмки, когда ты трезв, гораздо легче, чем удержаться от руля, когда ты пьян.

2. Плохие новости для Илона Маска. Взращиваемая по образцу Теслы компания-конкурент Никола – теперь уже не просто бренд, за которым почти ничего не стоит.

Под этим брендом теперь будет выпускать машины Дженерал Моторс, американский автогигант (капитализация которого, несмотря на многократно большие объёмы производства, в разы ниже, чем у Теслы):

https://www.ixbt.com/news/2020/09/09/general-motors-nikola.html

Компания General Motors объявила о стратегическом партнерстве со стартапом по производству электрических грузовиков и пикапов Nikola. В рамках подписанного соглашения General Motors получает долю в 2 миллиарда долларов (11%) в стартапе и будет производить пикап Nikola Badger.

Nikola Badger, производство которого должно начаться в 2022 году, будет использовать аккумуляторную систему Ultium от General Motors и технологию топливных элементов Hydrotec. Кроме того, партнерство предусматривает, что General Motors будет эксклюзивно поставлять топливные элементы для будущих грузовиков Nikola класса 7/8.

После публикации этой новости акции обеих компаний резко выросли. На предпродажных торгах акции Nikola выросли на 45%, а акции General Motors — на 11%.

3. Отдельные аналитики продолжают указывать на очевидные, хоть и неприятные факты:

https://lenta.ru/news/2020/09/08/dangerous/

Tesla является самой опасной компанией мира для инвесторов. Такое мнение высказал глава аналитической компании New Constructs Дэвид Трейнер, слова которого приводит CNBC.

«Вы можете придумать много оптимистичных сценариев для Tesla. Можете предположить, что она произведет 30 миллионов автомобилей в ближайшие 10 лет, можете представить, что они достигнут уровня Toyota, самой эффективной автомобильной компании в истории, или же займутся страховым бизнесом. Но даже в любом из этих случаев прогнозируемая прибыль будет слишком мала для нынешней цены акций», — отметил Трейнер.

По его словам, текущие котировки Tesla, торгуемой по 418,3 доллара за акцию, были бы справедливы в том случае, если бы ее доля от общего рынка электромобилей составляла от 40 до 110 процентов. Однако при нынешнем уровне продаж в 57 тысяч машин в год и допущении, что к 2030 году будет продано 10,9 миллиона штук, доля рынка составит 42 процента. «Таким образом, акции Tesla переоценены в 159 раз относительно ее же будущей выручки», — заключил аналитик.

Бумаги компании Илона Маска он называет «одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть».