 

Песков отреагировал на слова Помпео об атаке на Навального

10.09.2020, 19:23, Разное

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Госдепа Майка Помпео о том, что на Алексея Навального совершили атаку по прямому указанию высших чинов. Песков отметил, что данное заявление искажает реальность и является некорректным.

Чиновник подчеркнул, что российская сторона заинтересована в выяснении всех обстоятельств инцидента. Стоит отметить, что Германия, судя по последним новостям по релевантной теме, не планирует проводить двустороннее расследование, пишет РИА ФАН.



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