Ученые создали мобильный датчик для проверки качества продуктов

10.09.2020, 19:17, Разное

Американские исследователи в результате исследования разработали мобильный датчик, с помощью которого можно провести оперативную проверку продуктов питания на предмет их качества. Устройство, напоминающее “липучку”, позволяет провести тестирование даже без вскрытия упаковки.

Исследователи, представляющие Массачусетский технологический институт (США), разработали колориметрический датчик, имеющий миниатюрные размеры и внешне напоминающий фрагмент ленты-липучки с размещенными на нем иглами из шелка. По словам ученых, материал игл является полностью съедобным, нетоксичным и пригодным к применению в качестве пищевого ингредиента. Также такой шелк имеет достаточную механическую прочность, позволяющую ему проникать сквозь ткани мяса, овощей или фруктов. В процессе проверки продуктов микроустройством производится вытягивание из них микроиглами жидкости в полость задней части сенсора. В свою очередь, матрица датчика наполнена специальными биочернилами двух типов, при этом одни способны менять цвет при наличии определенного рН, указывающего на факт непригодности пищи, а другие – при наличии в еде вредных патогенных бактерий.

В ходе исследования был произведен эксперимент: датчик прикрепили к упаковке с филе сырой рыбы с предварительно впрыснутым раствором, содержащим кишечную палочку. Спустя 16 часов чернила, чувствительные к бактериям, изменили цвет с синего на красный, указывая на факт заражения продукта. По прошествии еще нескольких часов произошла смена цвета и рН-чувствительных биочернил, сигнализирующая о том, что рыба испортилась.

“Люди выбрасывают так много продуктов, потому что они не уверены в их качестве. Новая технология проверки придаст уверенности конечному пользователю”, – пояснил важность изобретения один из его авторов Бенедетто Марелли. Он также анонсировал процесс доработки датчика, с целью повышения скорости проверки продуктов и расширения номенклатуры тестируемых вредных веществ и патогенов. Об этом пишет Advanced Functional Materials.