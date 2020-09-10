Ученые: COVID-19 может привести к перфорации легкого

10.09.2020, 19:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили немало инцидентов появления у пациентов перфорации легкого вследствие заболевания COVID-19. По словам исследователей, такое поражение дыхательного органа способно вызвать тяжелую болезнь – пневмоторакс.

Как пояснили ученые, представляющие Кембриджский университет (Великобритания), при пнемотораксе происходит скапливание воздуха, попадающего изнутри или снаружи, в плевральной полости. Такой процесс провоцирует рост давления в органе, его спадание и в конечном итоге – проблемы с дыханием. В ходе научной работы было обнаружено, что у ряда исследуемых больных, страдающих от COVID-19, пневмоторакс был вызван перфорацией легкого. При этом специалисты отметили, что пациенты изначально не находились в группе риска развития указанного заболевания и даже не находились на ИВЛ. В целом статистика продемонстрировала факт наличия пневмоторакса у 0,91% заболевших вследствие заражения коронавирусом, то есть – у каждого сотого пациента. В итоге выжить смогли лишь 63% таких больных, преимущественно – молодого возраста. Исследователи также информировали, что уровень выживаемости у представителей обоих полов был примерно идентичен.

По мнению специалистов, причиной возникновения перфорации легких являются кисты, наглядно наблюдаемые у заболевших COVID-19 на рентгеновских снимках. Резюмируя итоги исследования, исследователи призвали медиков более внимательно относиться к динамике здоровья подопечных и при проявлении первых признаков пневмоторакса принимать соответствующие меры. Об этом пишет European Respiratory Journal.