 

Ученые: COVID-19 может привести к перфорации легкого

10.09.2020, 19:17, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили немало инцидентов появления у пациентов перфорации легкого вследствие заболевания COVID-19. По словам исследователей, такое поражение дыхательного органа способно вызвать тяжелую болезнь – пневмоторакс.
Как пояснили ученые, представляющие Кембриджский университет (Великобритания), при пнемотораксе происходит скапливание воздуха, попадающего изнутри или снаружи, в плевральной полости. Такой процесс провоцирует рост давления в органе, его спадание и в конечном итоге – проблемы с дыханием. В ходе научной работы было обнаружено, что у ряда исследуемых больных, страдающих от COVID-19, пневмоторакс был вызван перфорацией легкого. При этом специалисты отметили, что пациенты изначально не находились в группе риска развития указанного заболевания и даже не находились на ИВЛ. В целом статистика продемонстрировала факт наличия пневмоторакса у 0,91% заболевших вследствие заражения коронавирусом, то есть – у каждого сотого пациента. В итоге выжить смогли лишь 63% таких больных, преимущественно – молодого возраста. Исследователи также информировали, что уровень выживаемости у представителей обоих полов был примерно идентичен.

По мнению специалистов, причиной возникновения перфорации легких являются кисты, наглядно наблюдаемые у заболевших COVID-19 на рентгеновских снимках. Резюмируя итоги исследования, исследователи призвали медиков более внимательно относиться к динамике здоровья подопечных и при проявлении первых признаков пневмоторакса принимать соответствующие меры. Об этом пишет European Respiratory Journal.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 23.08.2020

01.09 / «А вы вообще-то Россию любите?»

30.07 / Ученые: Люди с высоким ростом имеют больше риска заразиться COVID-19

02.07 / Мнение: Фантомная реальность

12.08 / Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

31.08 / Мнение: Переговоров с оппозицией не будет

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

29.04 / Исследование: Вино и сниженный риск психических отклонений связаны

28.07 / Судзиловская впервые за долгое время показала подросшего сына: Похож на маму

29.06 / «Норникель» вышел из состава России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска