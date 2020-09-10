Ученые доказали существование сложной системы образования в VII до нашей эры

10.09.2020, 19:17, Разное

Ученые, представляющие Тель-Авивский университет, с помощью нового исследования с использованием искусственного интеллекта смогли доказать, что в VII веке до нашей эры на территории Иудейского царства существовала сложная система образования. Это удалось определить после проведения комбинированного анализа 2500-летних черепков глиняных изделий.

Согласно результатам работы, опубликованным в статье журнала PLOS One, около сотни черепков из керамики, имеющие надписи, удалось выявить во время раскопок, проводившихся на территории Тель-Араде в 1960 году, где находилась небольшая отдаленная военная крепость. Военные использовали черепки с целью ежедневной переписки. Большая часть таких “посланий” предназначалась для человека с именем Еляшев, который, предположительно, мог являться квартирмейстером.



Специалисты тщательно изучили тайник еще после открытия, но в 2017 году, применив мультиспектральную визуализацию, исследователи обнаружили на “пустых” ранее частях черепков несколько древних Палеоеврейских посланий. Чтобы расшифровать найденные надписи эксперты обратились за помощью к Яне Гербер, являющейся специалистом по судебному почерку, а также применили улучшенные алгоритмы идентификации авторов. С помощью компьютерного анализа были определены пять авторов, но судебно-почерковедческой экспертизе удалось выявить 12 писателей, что указывает на высокий уровень грамотности представителей офицерского корпуса в Иудее. По словам авторов научной работы, квартирмейстер, его заместитель и сами офицеры были очень грамотными. Их кто-то должен был обучить чтению и письму, поэтому нельзя отвергать версии о существовании в то время сложной образовательной системы.