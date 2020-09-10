Названа возможная причина пожара в порту Бейрута

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10.09.2020, 19:08, Новости дня

Причиной сильного пожара в порту Бейрута могло стать использование болгарки во время ремонтных работ, сообщил исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар телеканалу LBC.

«По предварительным данным, причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару», – передает его слова ТАСС.

Наджар уточнил, что расследование начнут сразу после завершения работ по тушению пожара.

По данным телеканала MTV, к настоящему времени пожар потушен. Над местом возгорания в зоне морского порта работают военные вертолеты.

Напомним, в четверг на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину Бейрута. 

Расследованием пожара в порту Бейрута займется военная и армейская разведка Ливана.



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