В Минске задержан бывший глава журналистского пула Лукашенко

10.09.2020, 19:08, Новости дня

Правоохранители в белорусской столице задержали Дмитрия Семченко, бывшего ведущего белорусского телеканала ОНТ, который также возглавлял президентский пул.

«Задержан Дмитрий Семченко, который ранее работал на телеканале ОНТ и возглавлял президентский пул, а в августе покинул его. Приблизительно в 16.30 в его квартиру пришли люди в масках и его увели», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Кроме того, как сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич, бывший журналист задержан в рамках административного процесса, передает РИА «Новости».

При этом она не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.

Во время акций протеста в Минске задерживали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.