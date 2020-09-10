Крымские депутаты и общественники выступили против переброски воды для нужд Севастополя

10.09.2020, 19:05, Разное

Крымские депутаты, ряд общественников и ученых выступили против проекта врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева по переброске воды в город-герой из реки Коккозка, предупреждая о серьезных экологических последствиях.

Речь идет о проекте по переброске части воды из Коккозки в Чернореченское водохранилище, который был задуман еще в советское время.

«В паводок, где-то с января по март, около 15 млн тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Эту воду можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой. Также мы могли бы с Вилинского водозабора отдать часть объемов Симферополю, порядка 12 млн кубометров», — говорил Развожаев, представляя проект Владимиру Путина в начале сентября.

По его словам, это будет стоить порядка 3,8 млрд рублей. Президент РФ поручил правительству проработать сроки работ и объемы финансирования.

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Как сообщили «Новой газете» в Голубинском сельском поселении Бахчисарайского района Крыма, депутаты местного сельского совета выступили против проекта.

«Строительство ковшового водозабора и двух нитей водопровода с насосной станцией для подачи паводковых вод в Чернореченское водохранилище приведет к экологической и гуманитарной катастрофе в Бельбекской долине, которую населяет порядка 30000 человек», — сказано в тексте коллективного обращения, адресованного Минприроды.

По словам учредителя общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрея Ситникова, перебрасывать воду из Коккозки в Черноречье нецелесообразно, поскольку это приведет к уменьшению водоснабжения 12 сел Бельбекской долины, а также к усилению оползневых процессов, загрязнению и обмелению реки Бельбек.

«Я напомню, что такой же проект хотели реализовать пять лет назад, однако усилиями местных жителей, ученых и общественников его удалось остановить, — говорит Ситников, — В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов ходатайствовал об его исключении из ФЦП развития региона в силу невозможности его реализации, подчеркнув, что решение принято исключительно в интересах экологической безопасности республики и жителей, проживающих на конкретной территории. Глава дирекции по управлению ФЦП Крыма Андрей Никитченко также признал нецелесообразной реализацию проекта по переброске вод реки Коккозка».

Он также отметил, что специалисты севастопольского Морского гидрофизического института подготовили альтернативный проект, который может решить проблему без ущерба экологической системе региона. В частности, местные ученые предлагают накапливать излишки паводочного стока реки Бельбек в водохранилище естественного стока в Камышовской балке. Это позволит, по их словам, за год накапливать до 60 млн кубометров запасов воды, которая сейчас уходит в море, а также остановит подтопления в низовьях реки в районе села Любимовка.

Александр Егоров,

специально для «Новой»