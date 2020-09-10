 

Александр Лукашенко приказал сбивать американские спутники над территорией Белоруссии

10.09.2020, 19:02, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с представителями силовых ведомств и премьер-министром страны Романом Головченко подписал декрет №97 «О защите стабильности и суверенитета Республики Беларусь», в котором прописано немедленное начало военной операции по обезвреживанию американских спутников в космическом пространстве над Республикой Беларусь.

Президент подчеркнул, что наличие американских спутников над суверенной, независимой, свободной от американского рабства стране недопустимо в столь тяжёлое время. По этой причине президент дал старт срочной мобилизации с целью как можно быстрее исполнить приказ и спасти страну от назойливых американских глаз. Также был дан приказ спецслужбам немедленно убрать Белоруссию из приложения Google maps и удалить из интернета все спутниковые снимки страны.

«Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все. Наблюдают за каждым моим шагом и передают сигналы на наш народец, который как последние овцы выключаются и начинают бастовать, митинговать, вспоминают про так называемую свободу слова и требуют несвойственной нашей стране демократии. Мы уже всё выяснили, нам известно как эти зажравшиеся американские буржуи управляют людьми через свои спутники. Помните, что было на Украине? Там тоже американцы всё провернули. Как мы ликвидируем спутники? Наш старший брат, партнёр поможет с системой «Земля-космос», если конечно хочет продвинуться в переговорах о союзном государстве», — прокомментировал приказ президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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