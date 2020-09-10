Летчикам российского Су-57 в критических ситуациях поможет «второй пилот»

10.09.2020, 18:53, Разное

Принципиально новый комплекс бортового оборудования получили российские Су-57. С внедренными инновациями летчикам воздушного судна в критических ситуациях будет помогать «второй пилот».

О переоборудовании самолета рассказал сегодня в беседе с журналистами военный эксперт Алексей Леонков. После выполненных работ борт можно отнести к последнему, пятому поколению воздушных судов. Главным отличием от предыдущих генераций является соответствие параметрам сетецентричности в оснащении Су-57.

Это позволяет организовать системы в режиме ситуационной осведомлённости с помощью формирования и поддержания единой стратегии. Целостная и контекстная информационная среда непрерывно актуализируется из максимального количества источников. При этом российский специалист отмечает, что в самолетах F-35 Lightning II, состоящих на балансе у ВВС США, таковых критериев нет.

Кроме того, следует отметить, что еще одной изюминкой российского воздушного транспортного средства является функция так называемого «второго пилота». Такая система функционирует, как гипотезная обработка информации, которая поступает на борт с обзорно-прицельных устройств. В критических условиях такая опция поможет пилоту выполнять боевые задачи. Как пишет «Политэксперт», новое оснащение Су-57 обеспечивает российским ВВС несомненные преимущества в потенциально опасных ситуациях.