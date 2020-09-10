 

Немецкий экономист предрек Германии большие издержки после отказа от «Северного потока-2»

10.09.2020, 18:53, Разное

Строительство «Северного потока-2» вновь оказалось под угрозой. Однако как отмечает Габриэль Фельбермейр, авторитетный немецкий экономист, отказ от проекта может повлечь для Германии большие издержки.
Мнение эксперта опубликовало издание Der Spiegel, Фельбермейр называет неясными цели, приведшие к остановке строительства. Он сравнил подобное решение с «выстрелом в собственную ногу». При этом, заверяет экономист, и политических дивидендов также от этого не будет ни для Германии, ни для Европейского Союза. Это объясняется крайне малым влиянием остановки проекта на экономику и политику России.

В то же время, если газопровод будет достроен, это значительно улучшило бы энергобезопасность страны. Сворачивание данной инициативы спровоцирует большие финансовые потери для немецкого государства. Более того, стратегически это также повлечет проблемы, в то же время и Российской Федерации, и Китаю и другим подобным крупным странам очень сложно навязать свою волю и навредить, применяя какие-либо санкции.

Подобный сценарий был бы хорош только в случае с небольшими государствами. РФ же уже неоднократно демонстрировала свою независимость от любых видов импорта. После введения ограничительных мер относительно экспорта товаров в Россию, Москва удачно реформировала свою агропромышленность и смогла действенно предотвратить как дефицит продуктов питания, так и рост цен на них. Как пишет «Политэксперт», опыт РФ в развитии сферы импортозамещения показал всему миру огромные ресурсы, независимость и самодостаточность государства.



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