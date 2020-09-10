 

Анну Семенович и Дмитрия Губерниева застали у ворот загородного поселка за страстным поцелуем

10.09.2020, 18:53, Разное

Анна Семенович и Дмитрий Губерниев возможно, встречаются тайком от всех. Накануне певицу и телекомментатора застали возле ворот загородного поселка за страстным поцелуем.
Бывшая участница поп-группы «Блестящие» является одной из самых завидных невест России. Недавно девушка призналась в беседе с журналистами, что ее сердце не свободно. Пока репортеры светских хроник мучились догадками, кто же является избранником спортсменки и артистки, она сама ненароком выдала тайну. Так, певицу застали в страстном поцелуе с Дмитрием Губерниевым.
Певица и ведущий подъехали в одном автомобиле ко въезду в загородный поселок.

До этого журналисты уже замечали их, путешествующих вместе, пара оказалась в одном купе при поездке на фестиваль «Славянский базар» в белорусском Витебске. Как предполагают журналисты ряда изданий, у двух звезд может быть роман, который они до последнего времени скрывали от общественности. В предыдущих интервью Семенович намекала, что ее новый возлюбленный небедный человек, при этом он не связан с индустрии развлечений. Считать ли Губерниева человеком, далеким от шоу-бизнеса, остается вопросом.

Интересно, что бывшей супругой Дмитрия Губерниева была спортсменка, легкоатлетка Ольга Богословская. В браке у них родился сын Миша, но вот уже много лет комментатор одинок. Но, как выяснили СМИ, у телеведущего также есть девушка, которую он, как и Семенович, скрывает от публики. Вполне возможно, предполагают журналисты издания «Телепрограмма», что и Семенович, и Губерниев, говоря о тайных возлюбленных, намекают друг на друга и вскоре выяснится, что у них действительно роман.



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