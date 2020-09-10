Глава Пермского края подписал дорожную карту по взаимодействию с «Лукойлом»

10.09.2020, 18:48, Новости дня

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал дорожную карту по взаимодействию промышленного комплекса региона и организаций «Лукойла».

Подписи в документе поставили также представитель президента ПАО «Лукойл» в Пермском крае, генеральный директор ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков, генеральный директор ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов и министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов, сообщается на сайте правительства региона.

Дмитрий Махонин напомнил, что ранее было подписано стратегически важное для края и «Лукойла» соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

«Сегодняшняя дорожная карта – это первый документ, который детально раскрывает те сферы сотрудничества, по которым мы будем взаимодействовать. Для правительства региона очень важно, чтобы вместе с крупными предприятиями развивался и малый бизнес. Это уже одиннадцатая дорожная карта, которая подписана в Прикамье, и наша задача нарастить ежегодный объем заказов от крупного бизнеса с 35 до 70 млрд рублей – это план на ближайшую пятилетку. Даже без подписания документов мы видим перспективы развития, и очень радует, что организации группы «Лукойл» в Пермском крае отдают приоритет региональным подрядчикам», – подчеркнул он.

Дорожная карта по взаимодействию промышленного комплекса Пермского края и региональной группы «Лукойл» закрепляет намерения и планы по дальнейшему сотрудничеству. Так, согласно документу, до 2024 года планируется развивать промышленную кооперацию, продолжать внедрять цифровые технологии и новые системы подготовки специалистов, вести обмен лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Результатом совместной работы станет увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах группы «Лукойл».

В частности, региональные предприятия-участники промкооперации с холдингом предоставят в «Лукойл» свои предложения по поставкам высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе инновационной и импортозамещающей. В свою очередь, представители компании определят приоритетный перечень направлений закупок. Вместе с тем, продолжится сотрудничество в рамках взаимодействия с вузами в части научных и прикладных исследований, а также подготовки высококвалифицированных специалистов для работы в нефтяной отрасли.

«Промышленная кооперация – для нас более чем актуально. Свежий пример – запуск собственного энергоцентра «Лукойла» на севере Прикамья – ГТЭС «Чашкино» в рамках проекта «Энергия Пармы». Газотурбинные установки для станции разработали в «ОДК-Авиадвигатель», а электричество во внешнюю сеть нефтяники направляют через объекты «Пермэнерго» – филиала компании «Россети Урал». Кроме того, в проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту», – прокомментировал Олег Третьяков.

«Лукойл-Пермнефтергсинтез» поставил задачу стать лидером с точки зрения основных показателей эффективности. А скорость взаимодействия как между компаниями, так и внутри них, зачастую определяет эффективность бизнеса. Для нас очень важно выстраивать плотные кооперационные связи с местными производителями. Ежегодно мы закупаем более 11 тыс. наименований товаров, не считая услуг и программных продуктов, 5 млрд рублей тратим на капремонт завода, еще 7 млрд рублей на поддерживающие инвестиции. Все это мы закупаем у региональных подрядчиков. Перед нами огромный фронт работы, поэтому мы приглашаем все заинтересованные в сотрудничестве компании участвовать в тендерах и вместе развивать экономику региона», – отметил Сергей Андронов.

Только за 2019 год ООО «Лукойл-Пермь» нарастил объем заказов у регионального малого и среднего бизнеса до 21,4 млрд рублей. Сюда входят заказы на бурение скважин, закупку необходимого оборудования и спецодежды, средств индивидуальной защиты, а также заказы на выполнение различных научных и научно-технических работ у региональных вузов. По информации ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», за последние пять лет компания произвела различные закупки (товары, работы, услуги) у 891 организации на 526,4 млрд рублей.

Объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году в рамках дорожных карт составил порядка 35,4 млрд руб. В прошедшем году участниками промкооперации стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018-м. Общий объем поставок для крупных холдингов от региональных предприятий за 2018-2020 годы составил более 105 млрд рублей.

Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «ММК», ПАО «Метафракс» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Промышленные гиганты сотрудничают с региональными промышленниками в машиностроительной, химической, ИТ отраслях, а также в легкой промышленности, в сфере ремонта оборудования и промышленной безопасности.