Минюст решил наказать Пашаева и Добровинского
10.09.2020, 18:48, Новости дня
Минюст РФ намерен внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева. Также министерство предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевшей стороны в деле о ДТП с артистом Александра Добровинского.
«Минюст РФ предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что министерство направило в свои территориальные управления по Северной Осетии – Алания и по Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления на Пашаева и Добровинского.
«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера М.О. Ефремова», – пояснили в Минюсте.
Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.
Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.
В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.
Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.
Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.
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