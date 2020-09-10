Минюст решил наказать Пашаева и Добровинского

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10.09.2020, 18:48, Новости дня

Минюст РФ намерен внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева. Также министерство предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевшей стороны в деле о ДТП с артистом Александра Добровинского.

«Минюст РФ предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что министерство направило в свои территориальные управления по Северной Осетии – Алания и по Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления на Пашаева и Добровинского.

«Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера М.О. Ефремова», – пояснили в Минюсте.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.



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