Муж зарезал жену посреди улицы в Москве

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10.09.2020, 18:43, Разное

Мужчина зверски зарезал свою супругу около торгового центра “Каширская плаза” в Москве. Момент происшествия попал в объективы видеокамер.

На кадрах видеозаписи видно, как 36-летний преступник повалил 29-летнюю девушку на тротуар и начал наносить ей удары ножом. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, злоумышленник выбросил нож и начал кому-то звонить. Девушка скончалась на месте от полученных травм, а мужчину вскоре задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает Пятый канал.



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