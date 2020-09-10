Грузии угрожает вторая волна эпидемии коронавируса

10.09.2020, 18:40, Новости дня

В Грузии начинается вторая волна распространения коронавирусной инфекции Covid -19, но власти полностью контролируют ситуацию. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

«Нет никакого основания для паники, но нам придется ввести определенные ограничения», —сказал Гахария.

При этом грузинский премьер пообещал, что ограничения не распространятся на предвыборные кампании партий. Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября.

После резкого роста инфицированных коронавирусом в течение последних дней, грузинские власти ввели запрет на собрания 200 и более человек. Запрет также коснулся и всех ритуальных мероприятий – свадеб, юбилеев и поминок.

Пока неизвестно, повлияет ли рост распространения Covid-19 на перенос учебного процесса в стране, начало которого планируется на будущей неделе.

В Грузии, в которой с июня фактически не было внутренней передачи Covid-19, случаи инфицирования стали расти с начала августа, а 10 сентября было выявлено пиковое количество заболевших коронавирусом — 57 человек.

По состоянию на 10 сентября на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 1830 человек, при этом активных случаев — 477, из них уже выздоровели — 1 334 (это 73% от числа инфицированных), а 19 умерли.

Обвинения оппозиции

Грузинская оппозиция обвиняет правительство в том, что власти ослабили контроль за эпидемиологической ситуацией в стране. В оппозиционном объединении «Лело» считают, что интересам правящей партии «Грузинская мечта» отвечает приезд минимального количества международных наблюдателей на выборы в октябре. Также рост распространения заболевания, согласно оппозиционерам, будет способствовать тому, что меньше людей пойдут на голосование.

«В виде коронавирусной инфекции власти нашли для себя наилучшего политического партнера и использует её в качестве психологического инструмента для управления избирательными процессами», — говорится в заявлении оппозиционной партии.

«Лело» требует, чтобы в секторе здравоохранения были «немедленно» разработаны дополнительные инструкции для минимизации риска распространения Covid-19. Согласно оппозиционерам, это необходимо для того, чтобы устранить препятствия на пути проведения честных и справедливых выборов 31 октября.

В свою пользу?

По мнению политолога Кахи Гоголашвили, то, что правящая «Грузинская мечта» осуществила «правильный менеджмент» коронавирусной инфекции и приняла превентивные меры с самого начала распространения Covid -19 в стране, сыграло важную роль в росте популярности правящей партии.

При этом Гоголашвили отмечает, что любая политическая сила использует свои успешные проекты в политических целях, и в первую очередь для победы на выборах, соответственно, обвинения оппозиции, в данном случае, беспочвенны.

Гоголашвили считает, что так как по ряду опросов, включая исследование Национального Демократического института США (NDI), у правящей силы преимущество по сравнению с оппонентами, то приезд международных наблюдателей во время выборов в как раз интересах «Грузинской мечты». Политолог говорит, что это обеспечит большую легитимацию результатам голосования.

Вместе с тем Гоголашвили убежден, что риск заражения Covid -19, скорее всего, остановит «бюджетников и пенсионеров», которые традиционно голосуют за правящую силу, и в меньшей мере — протестный электорат, который поддерживает оппозицию.

«Естественно, власть постарается для победы на выборах использовать в свою пользу успешное управление ситуации с Covid-19, то есть эпидемиологов, которых вывели на передний план и дали им возможность беспрепятственно работать, но вряд ли можно назвать данный факт компрометирующим «Грузинскую мечту», — полагает Гоголашвили.

Примечательно, что по итогам исследования, проведенного с 4 июня по 2 июля Международным Республиканским институтом (IRI) (американской неправительственной организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), рейтинг главы Национального центра контроля заболеваний Грузии эпидемиолога Амирана Гамкрелидзе, который руководит борьбой Грузии против новой коронавирусной инфекции, составил 74%. Его опережает только Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй с 89%.

При этом 79% (против 20%) опрошенных IRI довольны предпринятыми правительством действиями против распространения коронавируса. А 58% (против 39%) удовлетворены оказанной властями финансовой помощью по возмещению населению экономических убытков в результате COVID-19.

Непоследовательные меры

Политолог Георгий Шавшишвили, в свою очередь видит непоследовательность в том, что власти запретили свадьбы, но не запретили предвыборные встречи с избирателями. Эксперт также указывает на то, что ранее в регионах с гораздо более низкими показателями заражения вводили карантин, в то время как Аджарию, которая является в настоящее время эпицентром распространения инфекции, эпидемиологи «почему-то не изолируют».

Он объясняет это нежеланием властей потерять электорат в этом приморском регионе, где важным источником дохода для местного населения является туризм, и где в настоящее время сконцентрированы многие отдыхающие из разных частей страны.

«К сожалению политика и коронавирус тесно связаны. В данном случае политический интерес правящей силы оказался важнее безопасности населения», — резюмировал Шавшишвили.