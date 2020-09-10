Демократия и пандемия COVID-19 – слушания в Палате представителей

10.09.2020, 18:40, Новости дня

Подкомитет по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Комитета по иностранным делам Палаты представителей в четверг проводит виртуальные слушания, чтобы проанализировать состояние демократии в Европе и Евразии в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание планируется уделить протестам в Беларуси после президентских выборов, а также тому, как США могут сотрудничать со своими европейскими союзниками и партнерами, чтобы поддержать стремление народа Беларуси к демократии, правам человека и верховенству закона.

Открывая слушания, руководители подкомитета напомнили о ситуации в Беларуси, подчеркнув, с одной стороны, продолжающееся насилие со стороны, властей, а с другой, мужество белорусского народа, отстаивающего свои права в борьбе за демократию.

В этом контексте они отметили сходство борьбы белорусского народа и демократического движения в Польше, инициатором которого некогда выступил Лех Валенса.

В слушаниях принимают участие глава Международного центра некоммерческого права Дуглас Ратцен, глава отдела избирательных процессов Международного института демократии и содействия выборам Тереза Пирс Лаанела, представитель проекта Beacon Project Международного республиканского института Джоанна Рохозинска и высокопоставленный советник президента Джейми Флай, являющийся членом Немецкого фонда Маршалла и в прошлом возглавлявший «Радио Свобода / Радио Свободная Европа».

Обращаясь к участникам слушаний, Ратцен напомнил слова Александра Лукашенко, что никто в Беларуси не умер от коронавируса.

Ратцен отмечает, что если Лукашенко игнорировал угрозу коронавируса, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал существование COVID-19, но использовал его как предлог для управления страной на основе чрезвычайных полномочий.

Между тем Китай, по словам Ратцена, использует пандемию для демонстрации своего политического влияния.

Он отметил, что пандемия, не являясь первопричиной проблем, связанных с демократией и авторитаризмом, она «выявила, а в некоторых странах и обострила основные вызовы по отношению к демократии».

Пирс Лаанела констатировала, что во всей Европе пандемия оказала огромное влияние на государственную власть. В ряде случаев, продолжала она, это привело к подрыву доверия общества к власти.

Лаанела остановилась на том, как сложившаяся ситуация повлияла на электоральные процессы в различных странах. Она подчеркнула, что в международном плане США должны сыграть лидерскую роль, особо отметив роль Конгресса.

Джоанна Рохозинска отметила, что в условиях пандемии задачей общественности Беларуси стала борьба с дезинформацией при освещении кризиса в сфере здравоохранения, осуществляемой властями.

Она подчеркнула необходимость диалога между народом и властью для разрешения кризиса.

Джейми Флай остановился на значении независимых медиа в сложившейся ситуации. Он напомнил, что авторитарные правительства, в частности, российское, стремятся ограничить свободу СМИ и подчеркнул необходимость противостоять этой тенденции.

Флай также указал на негативную роль аффилированных с властью китайских и российских СМИ, таких, в частности, как RT и Sputnik.

Он подчеркнул значение активных действий по укреплению независимых медиа, освещающих положение дел в Беларуси.