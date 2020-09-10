Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

10.09.2020, 18:39, Разное

Совсем скоро, в сентябре, стартует новое ток-шоу актрисы Дрю Бэрримор. По этому радостному поводу звезда “Ангелов Чарли” активно раздает интервью. Поговорила Дрю и с репортером издания People: в ходе разговора она разоткровенничалась по поводу личной жизни и своих взглядов на отношения.

Я безнадежный романтик и уверена, что всем на этой планете нужна любовь в том или ином виде. И при этом мы постоянно соревнуемся друг с другом, когда состоим в отношениях. Хотя в основе всего в жизни лежит любовь – просто для каждого человека она разная. Мне очень хотелось бы побольше исследовать эту сферу.

Несмотря на свой романтичный настрой, актриса также отметила, что для себя вопрос с браком и кольцом на пальце она уже закрыла:

Никогда. Никогда, никогда, никогда. Я никогда больше не выйду замуж! А еще я верю, что нельзя зарекаться, но я НИКОГДА – именно так, большими буквами – не выйду больше замуж. У меня еще слишком много всего впереди. И я никогда уже больше не хочу быть настолько связана с кем-либо. Когда у тебя роман, вы расстаетесь и оба двигаетесь дальше. Когда вы разводитесь, это совсем другое. Но мне нравится, что мы все еще пытается придерживаться института брака – института, который возник, когда твой ближайший кандидат в мужья находился в трех днях езды на лошади от тебя, а продолжительность твоей жизни составляла 30 лет.

Дрю Бэрримор

При этом Дрю, по ее словам, будет только рада вновь влюбиться:

То, что я сказала, совсем не значит, что я не готова встретить кого-то – особенно, когда мои дети пойдут в колледж. Через год я могу влюбиться в кого-то без памяти. Я открыта новым отношениям, просто активно не ищу их. Сейчас моя чаша переполнена – у меня и так столько всего происходит в жизни.

Напомним, Дрю Бэрримор выходила замуж и разводилась три раза. Ее брак с владельцем бара Джереми Томасом продлился с 1994 по 1995 год, с актером Томом Грином – с 2001 года по 2002… С арт-консультантом Уиллом Копельманом она прожила в браке 4 года (с 2012 по 2016), и от этих отношений воспитывает вместе с бывшим мужем двух дочек: 7-летнюю Фрэнки и 6-летнюю Олив.

Дрю с годовалой Фрэнки вскоре после рождения Олив, 2014 год

Дрю Бэрримор и Уилл Копельман

Дрю и Том Грин