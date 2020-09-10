Новым адвокатом Михаила Ефремова стал Марк Фейгин

10.09.2020, 18:37, Разное

Украинский юрист Марк Фейгин будет представлять интересы актёра Михаила Ефремова в апелляционном суде. Об этом сообщила в соцсетях супруга артиста.

Ранее Фейгин выступал адвокатом по громким делам Pussy Riot, Олега Сенцова и экс-героя Украины Надежды Савченко. На его счету множество выигранных дел, а его имя навсегда вошло в историю Московской коллегии адвокатов. По словам жены Ефремова, ради выплаты гонорара Фейгину ей пришлось заложить квартиру, однако она надеется, что Марк Захарович сможет защитить её супруга на том же высоком уровне, как в предыдущих делах.

«Дело Ефремова очень простое. Если бы [адвокат Эльман] Пашаев послушался моего совета и строил защиту на том, что посадить Ефремова хочет лично Путин, он бы уже был на свободе. Путин – враг свободного и здравомыслящего человечества, враг профессиональных юристов, враг популярных блогеров и акционистов. Путин должен уйти. Именно это тезис я буду использовать в качестве основного аргумента за освобождение Ефремова», — сказал Марк Фейгин.